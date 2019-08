Sinovi Đurđice Barlović: 'Zbog visokog tlaka dobila je infarkt'

Na današnji dan davne 1992. godine preminula je Đurđica Barlović, jedna od najkarizmatičnijih pjevačica bivše Jugoslavije. Njezine hitove i danas obožavaju generacije.

Tog kobnog 26. kolovoza Đurđici je pozlilo na plaži u Pagu gdje je svake godine ljetovala sa suprugom Ivanom, te sinovima Bornom i Hrvojem. Dobila je akutni infarkt miokarda, a uskoro je preminula na Internom odjelu zadarske Opće bolnice.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Mama je bolovala od visokog tlaka godinama pa je on vjerojatno bio ''okidač'' za taj nesretni infarkt. Iako je bila živa do bolnice, tamo je umrla - rekla su nam braća Barlović, a uvjereni su da bi je u današnje doba suvremenom medicinom liječnici uspjeli spasiti. Đurđičini sinovi danas su uspješni mladi ljudi. Otac i djed su im bili stomatolozi, pa su i oni naslijedili dio tog obiteljskog stabla.

Hrvoje ima svoju stomatološku ordinaciju, a brat Borna mu je glavni tehničar. I danas ih pacijenti, priča nam Hrvoje, prepoznaju kao Đurđičine sinove.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- To su većinom starije generacije iz tog doba koje je dobro pamte. Obojica jako sličimo mami, a i prezime je dosta zvučno pa se ljudima upali ‘kliker’ - rekao nam je Hrvoje. Većinu vremena provodila je po nastupima, ali, pričaju nam braća, obitelj joj je bila najvažnija.

- Bila je prava majka i domaćica. To joj je bio imperativ i na prvome mjestu. Uz to, bila je izvrsna kuharica. Sjećam se ljetovanja na Pagu s rođacima i njezinih škampa na buzaru. I danas kad pripremam ta jela vrate me u djetinjstvo - rekao nam je svojedobno Hrvoje.

Najveću slavu pokojna Đurđica stekla je kao pjevačica Novih fosila. Davne 1977. godine na Splitskom festivalu oduševili su pjesmom 'Diridonda', a iduće godine izdaju prvu ploču 'Da te ne volim'.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Đurđica je s prvom postavom, Mokom, Marinkom i sa mnom bila od samog početka do trenutka našeg uspona. Po njoj su pisane pjesme jer je imala izuzetan raspon glasa. Mogla je, primjerice, bez problema otpjevati sve pa i bas linije - ispričao je jednom njezin kolega Rajko Dujmić (65).

Iako je u Fosilima stekla najveću slavu, Đurđica je 1982. godine odlučila izaći iz grupe kako bi se posvetila privatnom životu, a obožavatelji su bili uvjereni kako Fosili bez nje neće preživjeti. U bendu ju je zamijenila Sanja Doležal (56). U svojoj solo karijeri izdala je četiri albuma na kojima su pjesme 'Dalje moram sama', 'Osjećam to', 'Ljubiš me u vrat' i druge.