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KRALJICA SP-A

Sinovi zaplesali dok je mama Shakira nastupala u finalu SP-a, tati Piqueu nije bilo zabavno

Piše Magdalena Mucić,
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Sinovi zaplesali dok je mama Shakira nastupala u finalu SP-a, tati Piqueu nije bilo zabavno
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Foto: Reuters
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Dok su tribine plesale skupa sa Shakirom tijekom njene izvedbe pjesme 'Dai Dai' na poluvremenu finala SP-a, kamere su snimile njenog bivšeg partnera koji se, po svemu sudeći, nije najbolje zabavljao.

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Osim što joj je ponovno pripala čast da otpjeva službenu himnu Svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira (49) je u nedjelju oduševila njenom izvedbom u finalu SP-a. 

Kolumbijka je izgledala zanosno u Cavallijevoj kreaciji dizajniranoj posebno za nju, izvodeći sad već karakteristčnu plesnu rutinu u pratnji Burna Boya. I dok su tribine plesale skupa sa Shakirom, kamere su snimile njenog bivšeg partnera Gerarda Piquea koji se, po svemu sudeći, nije najbolje zabavljao.

Naime, na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, Shakirini i Piqueovi sinovi, Milan (13) i Sasha (11) uživjeli su se u mamim nastup i zanjihali u ritmu glazbe, dok se tata Pique činio kao da mu je neugodno i da jedva čeka da sve završi.

No, nastup u poluvremenu nije bilo njeno zadnje pojavljivanje na pozornici. Naime, klumbijskoj pjevačici pripala je čast da, skupa s Kevinom Hartom, dodijeli nagradu za igrača utakmice Ferranu Torresu. 

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Pique i Shakira bili su zajedno više od 10 godina, no prekinuli su u lipnju 2022. godine, navodno zbog njegovog preljuba. Pique se nedugo zatim u javnosti pojavio s novom djevojkom, tada 23-godišnjom Clarom Chiom Marti. Shakira je taj period opisala kao 'najmračnije sate svog života', a svoju bol pretočila je u pjesmu "BZRP Music Sessions #53" s Bizarrapom, gdje direktno cilja na bivšeg partnera i njegovu novu vezu.

Internet je brzo zauzeo stranu i do danas nije zaboravio Piqueovu nevjeru. Kada je objavljeno da će Shakira ponovno pjevati službenu himnu SP-a, fanovi su brzo izračunali kako je Shakiri ovo četvrti nastup na SP-u, dok ih Pique ima 'samo' tri. Njen nastup u finalu postao je viralan uz opis 'Ono kad si puno zgodnija od bivšeg'. 

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Shakira je Piquea upoznala neposredno prije SP-a u Južnoj Africi 2010. godine, na snimanju spota za još jednu njenu nogometnu himnu 'Waka Waka'. I te godine su pehar u finalu podigli Španjolci, nakon pobjede nad Nizozemskom. 

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