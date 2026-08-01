Šire se snimke kaosa: Dok je Merlin pjevao, fanovi su se penjali preko ograda stadiona

Nakon što je sinoć nekoliko stotina ljudi ostalo ispred stadiona Koševo u Sarajevu na kojem je Dino Merlin održavao prvi od tri zakazana koncerta, društvenim mrežama su se počele širiti snimke fanova kako pošto-poto žele ući na stadion. Još uvijek nije poznato zašto fanovi nisu mogli ući na koncert, unatoč tome što su imali kupljene ulaznice.

Portal Crna Hronika objavio je snimke razočaranih fanova koji su pjevaču skandirali 'Dino, lopove' te kako na stadion pokušavaju ući penjući se preko zidova i ograda. Prema pisanju portala, usred općeg kaosa, skupina mladića čak je uspjela nasilno probiti jedan od sigurnosnih ulaza i doslovno utrčati na stadion.

Još uvijek nije poznato kako je došlo do problema. Nije isključena mogućnost da su u optjecaju bile krivotvorene ili duplicirane ulaznice, no službeno objašnjenje još se očekuje.