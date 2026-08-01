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NISU MOGLI UĆI

Šire se snimke kaosa: Dok je Merlin pjevao, fanovi su se penjali preko ograda stadiona

Piše 24sata,
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Šire se snimke kaosa: Dok je Merlin pjevao, fanovi su se penjali preko ograda stadiona
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Iako su imali ulaznice za koncert, stotine fanova Dine Merlina ostalo je ispred stadiona. Još uvijek nije poznato kako je došlo do problema. Nije isključena mogućnost da su u optjecaju bile krivotvorene ulaznice

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Nakon što je sinoć nekoliko stotina ljudi ostalo ispred stadiona Koševo u Sarajevu na kojem je Dino Merlin održavao prvi od tri zakazana koncerta, društvenim mrežama su se počele širiti snimke fanova kako pošto-poto žele ući na stadion. Još uvijek nije poznato zašto fanovi nisu mogli ući na koncert, unatoč tome što su imali kupljene ulaznice. 

Portal Crna Hronika objavio je snimke razočaranih fanova koji su pjevaču skandirali 'Dino, lopove' te kako na stadion pokušavaju ući penjući se preko zidova i ograda. Prema pisanju portala, usred općeg kaosa, skupina mladića čak je uspjela nasilno probiti jedan od sigurnosnih ulaza i doslovno utrčati na stadion. 

Još uvijek nije poznato kako je došlo do problema. Nije isključena mogućnost da su u optjecaju bile krivotvorene ili duplicirane ulaznice, no službeno objašnjenje još se očekuje.

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