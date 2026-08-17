Širi se snimka: Senidah gađali ledom iz publike, uzrujana pjevačica prekinula je koncert

Slovenska pjevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, na nedavnom koncertu u klubu na otoku Krku doživjela je neugodnost jer ju je netko gađao ledom te je čak prekinula koncert. Snimka incidenta i njezine reakcije u poznatom klubu na Krku brzo se počela širiti društvenim mrežama.

Foto: Screenshoot/TikTok

Tijekom nastupa, Senidah je naglo i iznenada zaustavila koncert te se obratila zaštitarima i organizatorima da pronađu osobu koja ju je gađala iz publike.

- Ovako, tko je vidio? Molim vas, molim vas, samo ako možete to srediti, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem - rekla je vidno uzrujana pjevačica s pozornice, a njene riječi zabilježene su na videu koji se širi društvenim mrežama.

Foto: Screenshoot/TikTok

- Uvijek se nađe netko tko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom - ispričao je na snimci autor videa koji je svjedočio incidentu.