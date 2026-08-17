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SRAMOTA NA KRKU

Širi se snimka: Senidah gađali ledom iz publike, uzrujana pjevačica prekinula je koncert

Piše Maša Mai Čigir,
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Širi se snimka: Senidah gađali ledom iz publike, uzrujana pjevačica prekinula je koncert
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Foto: F.S.
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Jedna od najomiljenijih regionalnih pjevačica doživjela je neugodnost na nedavnom nastupu u Hrvatskoj na otoku Krku

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Slovenska pjevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, na nedavnom koncertu u klubu na otoku Krku doživjela je neugodnost jer ju je netko gađao ledom te je čak prekinula koncert. Snimka incidenta i njezine reakcije u poznatom klubu na Krku brzo se počela širiti društvenim mrežama. 

Foto: Screenshoot/TikTok
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@adissaiti Senidah in Diamond club , Krk #summer #balkan #fyp ♬ original sound - 𝖘𝖊𝖓𝖎𝖉𝖆

Tijekom nastupa, Senidah je naglo i iznenada zaustavila koncert te se obratila zaštitarima i organizatorima da pronađu osobu koja ju je gađala iz publike.

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- Ovako, tko je vidio? Molim vas, molim vas, samo ako možete to srediti, inače nećemo nastaviti, samo to da kažem - rekla je vidno uzrujana pjevačica s pozornice, a njene riječi zabilježene su na videu koji se širi društvenim mrežama.

Foto: Screenshoot/TikTok

- Uvijek se nađe netko tko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom - ispričao je na snimci autor videa koji je svjedočio incidentu. 

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