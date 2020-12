Situacija se zahuktava: 'Sada je vrijeme za pravu reality igru...'

<p>Kako j<strong>e Silvio</strong> pobijedio <strong>Andrijanu </strong>u dvoboju, kao nagradu je osvojio punu košaru hrane koja je došla kao naručena u trenutku kada su ostali i bez hrane i bez pića. No, kako je već jedan dvoboj iza njega, Silvio je svjesniji da mu je<strong> Tomislav </strong>opasna prijetnja pri povratku na imanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ovaj Olimp se s jučerašnjim danom pretvorio u jednu borbu za opstanak. Sad je igra počela i kreću taktike - kazao je Silvio kojega je mučilo hoće li dobivenu hranu podijeliti s Tomislavom ili ne.</p><p>- Gledam u tu hranu i dođe mi da sve požderem sam, bez da mu išta ostavim. Ni koru od limuna mu ne bih ostavio jer sam zadnja dva dana gladovao, ali mislim da ću podijeliti s njim i pokazat ću jednu dozu prijateljstva ako bi mu se ipak podvukao od kožu - izjavio je Silvio i zaključio: 'Nikad se ne zna kad će mi njegovo savezništvo zatrebati!'</p><p>Tomislav je sretan što je Silvio došao s košarom hrane, no kaže, to što je odlučio podijeliti s njim – njega neće prevariti.</p><p>- Silvio je hodajući kalkulator. Sve je jako dobro izračunao tko što jede, koliko čega, koliko proteina, vitamina tako da taj njegov poklon me neće zavarati. Neka sad misli da sam mu povjerovao. Pravit ćemo se glupi i naivni. Prvom prilikom ode Silvio pa-pa - rekao je Tomislav.</p>