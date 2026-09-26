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NAKON ŠEST GODINA

'Sjajno je biti tu...': princ Harry otkrio kako se osjeća nakon povratka u Veliku Britaniju

Piše Maša Mai Čigir,
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'Sjajno je biti tu...': princ Harry otkrio kako se osjeća nakon povratka u Veliku Britaniju
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Princ Harry je otkrio kako se osjeća nakon povratka u Veliku Britaniju, ističući važnost zadovoljstva svoje djece u novoj školi

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Princ Harry govorio je za kanadsku TV kuću CTV o povratku svoje obitelji u Ujedinjeno Kraljevstvo poslije šest godina te je otkrio kako se princ Archie i princeza Lilibet snalaze nakon velike životne promjene.

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Harry se sa suprugom Meghan Markle i djecom u Britaniju vratio prije otprilike mjesec dana, nakon šest godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Sjajno je ponovno biti na britanskom tlu - rekao je Harry te otkrio što mu je trenutačno najvažnije.

- Ono što mi je važno jest da su djeca zadovoljna u školi i to mi daje priliku da se uistinu usredotočim na Invictus u Birminghamu - dodao je, a Invictus Games u Birminghamu trebale bi se održati u srpnju iduće godine.

Foto: Instagram

Harry je o novom poglavlju obiteljskog života govorio za kanadsku televiziju CTV nakon što je u blizini Toronta izveo skok padobranom. Time je ispunio obećanje koje je dao 102-godišnjem veteranu Drugog svjetskog rata, a pothvat je iskoristio i kako bi skrenuo pozornost na organizacije koje pružaju pomoć vojnim veteranima.

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Povratak Harryja i Meghan izazvalo je veliko zanimanje javnosti, a pojavila su se i pitanja o njihovu položaju u odnosu na Buckinghamsku palaču. Archie i Lilibet u međuvremenu su promijenili školu nakon što je njihov sigurnosni tim izrazio zabrinutost zbog putovanja do prvotne škole.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Harry nije želio detaljno govoriti o tome zašto su se odlučili na povratak u Veliku Britaniju, a na pitanje što je presudilo rekao je tek da postoji 'mnogo razloga', objasnivši kako u tom trenutku ne želi skretati pozornost s prikupljanja sredstava za kanadske organizacije koje pomažu veteranima. Podsjetimo, Harry i Meghan 2020. godine povukli su se s dužnosti radnih članova kraljevske obitelji, nakon čega su novi život započeli u Kaliforniji.

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