Sjećate li se Huga? Na HRT-u su pustili isječke, Doris: 'Još imam traume zbog svojeg telefona!'

Hrvatski radio danas slavi 100. rođendan, a Hrvatska televizija 70., a slavljeničko izdanje emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' su u petak ujutro vodili Doris Pinčić Guberović i Davor Meštrović uz 'pojačanje' ekipe 'Doručka na Drugom', radijskih voditelja Dore Serdar, Hrvoja Kečkeša i Marka Bratoša.

Kroz mnoge priloge i uz mnoge goste prisjetili su se sadržaja koji se stvarao kroz desetljeća, a za neke je posebno nostalgično bilo gostovanje Kristijana Ugrine, koji je podsjetio na mnogima omiljene emisije - Hugo i Modul 8. S njime i Sašom Lozarom, koji se prisjetio svog sudjelovanja u 'Turbo Limach Showu' razgovarale su Pinčić Guberović i Serdar, a Doris je priznala kako je od Huga imala 'traume'. I to zato što, kako je ispričala, nije imala telefon na tipke.

- Pa mislim, Hugo, obožavala sam tu emisiju, ali sam imala telefon koji se morao vrtjeti! - rekla je Doris te otkrila kako se nikada nije uspjela prijaviti na emisiju. Dora ju je zatim pitala da kako bi uopće igrala tu igricu ako je imala takav telefon, a Ugrina je zatim kroz smijeh otkrio da ipak ne bi mogla igrati. Doris se zatim našalila da je to njena 'živa rana', a i Dora je otkrila kako već tjednima razgovaraju upravo o Hugu.

I malotko danas se ne sjeća te emisije - neki nešto više, drugi nešto manje, ali svatko tko je odrastao u vremenu kada se Hugo prikazivao na HRT-u, od 1996. do 2004. godine. Bio je to interaktivni show, a djeca su iz svojih domova telefonskim tipkama upravljala glavnim junakom, šumskim bićem Hugom, koji je kroz razne avanture pokušavao spasiti svoju obitelj od zle vještice.

- Mislim da je emisija bila tako čudesno popularna jer je klincima bilo fantastično to što oni mogu od doma pokretati Huga samo tipkama telefona - prisjetila se u prilogu voditeljica Huga, Ivana Plechinger.

A mnogi koji su tada odrastali vjerojatno još i danas tu i tamo iskoriste onu popularnu rečenicu vještice Mordane: 'Izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti', koju je završavala zlokobnim smijehom.

Ugrina je u studiju HRT-a rekao kako vrijeme Huga i Modula 8 pamti kao prekrasan dio svog života, koji ga je dobrim dijelom i obilježio. Ispričao je i kako često upravo njega zovu 'Hugo'.

- Na Hvaru me svi zovu Hugo! Tamo imaju obiteljska imena, a to ne možeš dobiti. To imaju domaći. A ja sam Hugo, moji su 'Hugotovi' - ispričao je Ugrina kroz smijeh.

Dora je ispričala kako je uvijek smatrala Ugrinu 'cool' likom koji zna razgovarati s djecom, a Doris se složila da im je uvijek djelovao kao prijatelj. Ugrina je rekao kako s djecom ima 'najnormalniji odnos' i da tako komunicira sa svima.