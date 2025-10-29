Obavijesti

NATJECALA SE I NA VOICEU

Sjećate li se Laurekojapjeva? Sada je prateći vokal senzaciji Jakovu Jozinoviću na nastupima

Piše Veronika Miloševski,
Sjećate li se Laurekojapjeva? Sada je prateći vokal senzaciji Jakovu Jozinoviću na nastupima
Laura je nastupala na Dori 2025. godine. Do sada je objavila nekoliko singlova, a na Dori 2025. nastupala je s pjesmom NPC

Laura Sučec, mlada je kantautorica rodom iz Mošćenice pokraj Petrinje. Poznata je po sudjelovanju na Dori, natjecanju u showu The Voice te snimanju glazbenog sadržaja za društvene mreže. Sada je ponovo u fokusu na društvenim medijima nakon što je krenula biti prateći vokal hrvatskoj senzaciji Jakovu Jozinoviću. Nedavno je izbacila novu pjesmu naziva Chat GPT

@laurakojapjeva @Jakov Jozinovic ♬ original sound - laurakojapjeva

Laura je nastupala na Dori 2025. godine. Do sada je objavila nekoliko singlova, a na Dori 2025. nastupala je s pjesmom NPC. Za svoje umjetničko ime izabrala je laurakojapjeva, jer, kako kaže na početku razgovora za portal eurosong.hr, dovoljno ju opisuje.

RASPRODAO KONCERT VIDEO Naš mladi glazbenik Jakov Jozinović rasplakao se u prepunoj dvorani u Beogradu
VIDEO Naš mladi glazbenik Jakov Jozinović rasplakao se u prepunoj dvorani u Beogradu

- Mislim da moje umjetničko, pomalo bizarno ime, mene zapravo skroz dovoljno opisuje. Generalno u životu, uz sav kaos, uglavnom samo pjevam - kazala je tada za eurosong.hr.

Podsjetimo, Laura je u 'The Voiceu' bila u Vanninom timu i dogurala je do četvrtfinala. Svoju mentoricu je i javno prozvala kada je za polufinalista odabrala Sergeja Božića.

@laurakojapjeva moj brat i ja @jakov.jozinovic #voiceeffects #fypシ #evodusaevotelo #balkanmusic #balkantiktok #zvezdegranda #vikimiljkovic #srbija #hrvatska #bosna ♬ original sound - laurakojapjeva

- Mentorice, zašto ste me izbacili? - upitala je Lauru Vannu koja joj je rekla da ju nije odabrala jer je imala bolji plan za nju.

ODUŠEVIO CIJELU REGIJU Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...
Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...

Na svojim društvenim mrežama dugi niz godina objavljuje videe s Jakovom, a u intervjuu za Journal.hr rekla je da piše pjesme za njega.

@laurakojapjeva Sta ovi rade po cesti @jakov.jozinovic #zagreb #ugasime #balkantiktok #hrvatska #croatia #serbia #beograd #sarajevo #bosnia ♬ original sound - laurakojapjeva

- Cijeli projekt laurekojapjeva stvoren je isključivo iz ljubavi prema glazbi, tako da želim uživati u svemu što radim i jako sam sretna kad ljudi to prepoznaju, a zahvalna sam Bogu što ove druge pjesme, koje nisu nužno za moj vokal ili osobnost, uvijek iznese netko tko to radi bolje od mene. Trenutno pišem za Jakova Jozinovića, Sergeja Božića i druge moje prijatelje i kolege čiju emociju poznajem i volim pokušavati gledati svijet njihovim očima to otvara skroz nove pravce - rekla je.

