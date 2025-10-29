Sjećate li se Laurekojapjeva? Sada je prateći vokal senzaciji Jakovu Jozinoviću na nastupima

Laura Sučec, mlada je kantautorica rodom iz Mošćenice pokraj Petrinje. Poznata je po sudjelovanju na Dori, natjecanju u showu The Voice te snimanju glazbenog sadržaja za društvene mreže. Sada je ponovo u fokusu na društvenim medijima nakon što je krenula biti prateći vokal hrvatskoj senzaciji Jakovu Jozinoviću. Nedavno je izbacila novu pjesmu naziva Chat GPT

Laura je nastupala na Dori 2025. godine. Do sada je objavila nekoliko singlova, a na Dori 2025. nastupala je s pjesmom NPC. Za svoje umjetničko ime izabrala je laurakojapjeva, jer, kako kaže na početku razgovora za portal eurosong.hr, dovoljno ju opisuje.

- Mislim da moje umjetničko, pomalo bizarno ime, mene zapravo skroz dovoljno opisuje. Generalno u životu, uz sav kaos, uglavnom samo pjevam - kazala je tada za eurosong.hr.

Podsjetimo, Laura je u 'The Voiceu' bila u Vanninom timu i dogurala je do četvrtfinala. Svoju mentoricu je i javno prozvala kada je za polufinalista odabrala Sergeja Božića.

- Mentorice, zašto ste me izbacili? - upitala je Lauru Vannu koja joj je rekla da ju nije odabrala jer je imala bolji plan za nju.

Na svojim društvenim mrežama dugi niz godina objavljuje videe s Jakovom, a u intervjuu za Journal.hr rekla je da piše pjesme za njega.

- Cijeli projekt laurekojapjeva stvoren je isključivo iz ljubavi prema glazbi, tako da želim uživati u svemu što radim i jako sam sretna kad ljudi to prepoznaju, a zahvalna sam Bogu što ove druge pjesme, koje nisu nužno za moj vokal ili osobnost, uvijek iznese netko tko to radi bolje od mene. Trenutno pišem za Jakova Jozinovića, Sergeja Božića i druge moje prijatelje i kolege čiju emociju poznajem i volim pokušavati gledati svijet njihovim očima to otvara skroz nove pravce - rekla je.