Nezaboravna izvedba: Ovako je Mia Negovetić otpjevala himnu prije 11 godina na mimohodu

U Zagrebu je 4. kolovoza 2015. održan svečani vojni mimohod kojim je obilježena 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Program je otvoren izvedbom hrvatske himne "Lijepa naša domovino", a za taj nastup izabrana je tada 12-godišnja Mia Negovetić iz Rijeke, koje himnu otpjevala uz pratnju Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

Mia je himnu izvela pred brojnim sudionicima i gledateljima koji su se okupili u Ulici grada Vukovara u Zagrebu. Njezin nastup privukao je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je himnu na tako velikom događaju izvela u dobi od samo 12 godina.

Josip Kopi/PIXSELL | Foto: Josip Kopi/PIXSELL

Mia danas ima uspješnu karijeru, a prije dvije godine ispričala nam je kako su izgledale pripreme za mimohod, ali i što misli o tome da ju svi još uvijek pamte kao djevojčicu koja pjeva himnu.

- Ne smeta mi što me pamte po tome, ipak je to bio veliki nastup za mene. Bez obzira na to što sam otad još štošta postigla, ljudi se uvijek toga najprije sjete. Ne mogu sad sa sigurnošću ispričati kako je došlo do toga, to biste trebali pitati moje roditelje - rekla nam je Mia tada u intervjuu.

- Trema je bila ogromna. Naravno, uvijek pozitivna, ali baš se sjećam kako mi je srce ludo kucalo. Rekla sam samoj sebi u glavi: ‘Okej, sad je to taj trenutak, samo nemoj zaribati’ - prisjetila se Mia tada.