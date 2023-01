Sjećate li se Nikoline? Borila se za ljubav Mije Matića i Adama Kromera, a danas se povukla

Nikolina Tutić, jedna od sudionica prve sezone showa 'Brak na prvu', ali i druge sezone 'Gospodina Savršenog', povukla se iz javnosti, ali često je aktivna na društevnim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sudeći po objavama na Instagramu, još nije pronašla pravog, ili ga pak, skriva od znatiželjnih pogleda.

Fotografije iz noćnih izlazaka redovito objavljuje, kao i one s posla i putovanja, a mnogi joj poručuju da izgleda bolje nego ikada. Tutić se u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za srce Mije Matića. Bila je prva koju je tada poljubio.

- Drago mi je što sam ja prva djevojka koju je Mijo poljubio. Mislim da su moji osjećaji prema njemu vidljivi. Mijo je jako dobar, simpatičan, duhovit i zgodan dečko. No svakako mi se kod njega najviše to što je jako humorističan, a osvojio me iskrenošću i lijepim plavim okicama - rekla je nakon showa.

Foto: RTL

Ušla je u Top 3 djevojke pa je ispala tik do finala, a Mijo se odlučio za Slovenku Nušu Rojs. Kasnije je Nikolina tražila ljubav u showu 'Brak na prvu'. Tamo su je eksperti spojili s Adamom Kromerom, no on joj se nije svidio već na samom početku.

Kada je ugledala svog budućeg supruga Adama Kromera na vjenčanju, primijetila je da ima lijepe plave oči i odijelo. No nije kliknula na prvu, kao što je to bio slučaj s Mijom.

- Poljubac mora pasti na vjenčanju, ali da sam to željela, nisam - priznala je Nikolina, koja se na vjenčanju još nekoliko puta poljubila s Adamom iako joj to, kako kaže, nije bilo drago.

Foto: RTL

Ipak, ostali su u showu kao prijatelji. Adam je sada u braku s Gordanom, također iz showa 'Brak na prvu' s kojom ima dva sina.

Najčitaniji članci