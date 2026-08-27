Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada

Valentina Kordić dva je puta sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'.
| Foto: RTL
Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'. |
Foto: RTL
Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'.
| Foto: RTL
U devetoj sezoni je upoznala Vatroslava Tijana, za kojega se kasnije i vjenčala.
| Foto: RTL
Njih dvoje su odmah kliknuli i zaljubili se, a ljubav su okrunili i brakom. Vjenčali su se 2019. godine na plaži u Ražancu.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
No uskoro su krenuli problemi....
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Nakon Ražanca preselili su se u Zadar, ali su ih ubrzo počela živcirati crkvena zvona! Sljedeća stanica bila je Pula, ali tamo su imali novih problema...
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/
Valentina nije bila oduševljena vlasnicom stana za koju je tvrdila da 'koketira' s njezinim suprugom.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Pa su se nakon toga smjestili u kontejner u Svetvinčentu, na zemljištu gdje su planirali izgraditi kuću za iznajmljivanje.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Zajedno imaju i dvoje djece, ali u travnju 2023. objavili su da se razvode.
| Foto: RTL/canva
Kasnije se Valentina ponovno prijavila u show 'Ljubav je na selu', gdje je upoznala farmera Tonija Petričevića.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iskrice su frcale, Toni je čak i kleknuo pred Valentinu na druženju kandidata! Prsten, suze, emocije... Sve kako treba.
| Foto: RTL
Valentina je tad rekla da joj prsten jako puno znači jer joj je davao sigurnost u Tonijeve namjere.
| Foto: RTL
A i djelovalo je ozbiljno, par je nakon emisije i živio zajedno. Ali, kako to već zna biti, stvari su se promijenile. Ljubav je pukla, pa su prekinuli zaruke.
| Foto: RTL
Foto instagram
Foto instagram
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Foto Privatni album/canva
Foto Promo/Valentina Tijan
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
| Foto: Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram