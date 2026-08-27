FOTKALA SE U BADIĆU Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada

Valentina Kordić dva je puta sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu