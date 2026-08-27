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FOTKALA SE U BADIĆU

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada

Valentina Kordić dva je puta sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala.
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Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila muža u 'Ljubav je na selu', evo kako izgleda sada
Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'. | Foto: RTL
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Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'. | Foto: RTL
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