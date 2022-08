Sjećate li se Vedrane Linardić? Bila je jedna od najtraženijih manekenki, a sada radi u vrtiću

Bivša djevojka Vedrana Ćorluke (36), Vedrana Linardić (36), prije desetak godina bila je jedna od najtraženijih manekenki, a proglašena je i najseksi Hrvaticom. Nije bilo modne revije kojom ona nije prošetala. U danima svoje slave privlačila je pozornost i ljubavnom vezom s umirovljenim nogometašem. Iako se nakon prekida povukla iz medija, postala je poprilično aktivna na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječanka često objavljuje atraktivne fotografije u različitim modnim kombinacijama te pokazuje kako provodi svoje slobodno vrijeme. Ovo ljeto podijelila je neke s odmora, a u opisu njih otkrila je kako je dane provodila na omiljenoj lokaciji.

Vedrana je 2011. bila u kratkoj vezi s nogometašem Vedranom Ćorlukom, koji je danas u braku s Frankom Batelić (30). Linardić je nakon njega ljubila još jednog sportaša, vaterpolista Ivana Capana, no ni s njim romansa nije potrajala.

- Život me stalno uči i daje iznova lekcije, kao što me i blagoslivlja divnim osobama, a takve su i njih dvojica. Zahvalna sam na svemu što sam imala i imam, sve je to život - rekla je Riječanka svojedobno.

Vedrana se nakon prekida povukla iz javnosti te je postala teta u vrtiću, za što je završila i studij.

- Ovdje se osjećam kao riba u vodi. Baš sam se pronašla i nije mi nimalo teško. Uživam i gušt mi je raditi ovaj posao s djecom - otkrila je Vedrana za RTL Exkluziv.

Najčitaniji članci