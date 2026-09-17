Sjećate se Anastacije? Vladala je svjetskim top-listama, a onda se sve preko noći promijenilo

Američka pjevačica Anastacia Lyn Newkirk početkom novog milenija je bila jedna od najvećih zvijezda svjetske glazbene scene, a u jednom trenutku se povukla te više nije nastavila putem kojim je krenula. Rođena je 17. rujna 1973. u Chicagu, u umjetničkoj obitelji koja je od najranijih dana oblikovala njezin odnos prema glazbi. Njezina majka Diane Hurley bila je broadwayska glumica, dok je otac Robert Newkirk nastupao kao pjevač kabaretskog stila inspiriranog Frankom Sinatrom.

Glazba je zato bila prirodan dio Anastacijina odrastanja. Posebno su je privlačile ploče Barbre Streisand i Eltona Johna koje je slušala zahvaljujući majci.

- Nisam odrasla s čvrstom odlukom da jednoga dana moram biti pjevačica. Odrasla sam u umjetničkom okruženju i to mi je bio prirodan put - rekla je za Hello Anastacia jednom prilikom. Svoju je majku često opisivala kao svoj temelj i osobu kojoj duguje velik dio zasluga za vlastiti razvoj.

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Nakon razvoda roditelja s majkom se preselila u New York. Ondje je pohađala Professional Children's School na Manhattanu, školu poznatu po učenicima koji su istodobno gradili karijere u umjetnosti i zabavnoj industriji. Kao tinejdžerica Anastacia se počela ozbiljnije baviti plesom i redovito je nastupala u njujorškom klubu 1018. Upravo je ondje njezin život dobio novi smjer. Zapazio ju je producent koji ju je upitao zna li, osim plesati, i pjevati. Bio je to jedan od trenutaka koji su je postupno odveli iz plesnih klubova prema pozornicama na kojima će poslije nastupati pred desecima tisuća ljudi.

Od prvih pokušaja do velikog proboja

Početak njezine glazbene karijere nije bio trenutačan uspjeh. Pjesma "One More Chance" privukla je određenu pozornost, ali nije joj odmah donijela toliko željeni ugovor s diskografskom kućom. Presudna prilika stigla je 1998., kada se pojavila u MTV-jevu talent showu "The Cut". Anastacia se plasirala među deset najboljih natjecatelja. Iako nije pobijedila, njezin osebujan glas teško je mogao proći nezapaženo. Izvedbom vlastite pjesme "Not That Kind" privukla je pozornost glazbene industrije, a među onima koje je impresionirala bio je i Michael Jackson.

Uslijedio je ugovor s Epic Recordsom i početak razdoblja koje je Anastaciju pretvorio u međunarodnu zvijezdu. Debitantski album "Not That Kind" objavljen je 2000. godine, a upravo je na njemu publika upoznala kombinaciju snažnog vokala, pop melodija i utjecaja soula koja će postati njezin zaštitni znak. Posebno se istaknula pjesma "I'm Outta Love", koja je postala jedan od njezinih najprepoznatljivijih hitova.

Njezin glas privukao je pozornost i Eltona Johna, odnosno njegova profesionalnog kruga, pa je Anastacia dobila priliku nastupiti s britanskom glazbenom legendom u Madison Square Gardenu.

"Freak of Nature" i status međunarodne zvijezde

Nakon uspjeha prvog albuma uslijedio je "Freak of Nature". Pjesme "Paid My Dues" i "One Day in Your Life" dodatno su učvrstile njezinu popularnost, a potonja je ostvarila velik uspjeh i na klupskim ljestvicama.

Anastacia je 2002. bila povezana i s nogometnim Svjetskim prvenstvom zahvaljujući pjesmi "Boom", koja je postala službena pjesma prvenstva održanog u Japanu i Južnoj Koreji.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Iza profesionalnih uspjeha, međutim, nalazila se mnogo zahtjevnija osobna priča. Anastacia od trinaeste godine živi s Crohnovom bolešću, kroničnom upalnom bolešću probavnog sustava. O zdravstvenim problemima tijekom karijere govorila je otvoreno, naglašavajući kako je bolest, budući da se s njom suočila vrlo mlada, postala dio načina na koji je naučila živjeti.

Početkom 2003. suočila se s novim ozbiljnim zdravstvenim izazovom kada joj je dijagnosticiran rak dojke. Bolest je otkrivena u ranoj fazi, a nakon liječenja vratila se glazbi. Iskustvo je utjecalo i na njezin humanitarni rad. Prihod od pjesme "Heavy on My Heart" usmjerila je svojem fondu Anastacia Fund, osnovanom radi potpore istraživanjima i podizanju svijesti o raku dojke.

Album koji je definirao Anastaciju

Već u rujnu 2003. vratila se u studio kako bi snimila treći album. Rezultat je bio "Anastacia", objavljen 2004., koji je označio jednu od ključnih faza njezine karijere.

Novi zvuk nazivala je "sprockom", spojem soula, popa i rocka. Upravo je ta kombinacija savršeno odgovarala njezinu snažnom vokalu. Album je ostvario velik komercijalni uspjeh, a pjesme "Left Outside Alone", "Sick and Tired" i "Welcome to My Truth" postale su neki od najvećih hitova njezine karijere.

Godinu poslije objavila je zbirku najvećih hitova "Pieces of a Dream", koja je uz poznate pjesme sadržavala i novi materijal. Nakon intenzivnih godina u središtu pozornosti odlučila se nešto više posvetiti privatnom životu.

Godine 2007. u Meksiku se udala za svog tjelohranitelja Waynea Newtona. Istodobno se postupno vraćala javnim nastupima. Među zapaženijim pojavljivanjima te godine bio je Concert for Diana, gdje je izvela dio pjesme "Superstar" Andrewa Lloyda Webbera.

Nova poglavlja i "The Masked Singer"

Karijera Anastacije tijekom sljedećih godina prolazila je kroz različite faze, ali njezina povezanost s publikom nije nestala. Posebno zanimljivo novo poglavlje stiglo je 2021., kada je sudjelovala u trećoj sezoni australskog izdanja emisije "The Masked Singer". Skrivena iza maske Vampire, Anastacia je na kraju pobijedila u natjecanju i postala prva američka pjevačica koja je osvojila australsko izdanje showa. Izvođenje tuđih pjesama podsjetilo ju je na početke karijere, kada se tek pokušavala dokazati kao izvođačica.

U to vrijeme govorila je i o mogućnosti da album "Evolution" iz 2017. ostane njezin posljednji klasični studijski album te da ubuduće objavljuje pojedinačne pjesme. No planovi su se promijenili.

"Our Songs" i povratak europskim korijenima uspjeha

U travnju 2023. objavila je "Best Days", englesku adaptaciju pjesme "Tage wie diese" njemačkog punk-rock sastava Die Toten Hosen. Istodobno je najavila svoj osmi studijski album "Our Songs".

Projekt je bio posebno usmjeren prema europskoj publici i sadržavao je Anastacijine interpretacije poznatih njemačkih pjesama prevedenih odnosno prilagođenih na engleski jezik. Nakon "Best Days" uslijedila je njezina verzija pjesme "Supergirl", izvorno velikog hita grupe Reamonn.

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Album "Our Songs" objavljen je u rujnu 2023. i ostvario je značajan uspjeh u Njemačkoj, gdje je dobio zlatnu certifikaciju. Anastacia je u tom razdoblju nastavila surađivati s velikim imenima europske glazbene scene. Njemačkom pjevaču Peteru Maffayu pridružila se na njegovoj oproštajnoj turneji, a zajedno su snimili duet "Just You", temeljen na njegovoj pjesmi "So bist du" iz 1979.

Krajem 2023. ponovno je nastupila na manifestaciji Night of the Proms u Njemačkoj, jedanaest godina nakon prethodnog nastupa. Uz vlastite pjesme, s britanskim pjevačem Jamesom Morrisonom izvela je "Broken Strings".

Četvrt stoljeća glazbene karijere

Anastacia je lani obilježavala 25 godina od izlaska debitantskog albuma "Not That Kind", a obljetničko razdoblje pretočeno je i u koncertno izdanje "#NTK25 – Live in Concert", objavljeno u siječnju ove godine. Ponovno se pojavila i na televiziji, među ostalim kao gostujuća članica žirija u emisijama "Australian Idol" i "RuPaul's Drag Race: UK vs. the World".

Novo poglavlje njezine diskografije predstavlja projekt "Symphonic Revolution", najavljen za studeni ove godine. Kako je najavila, koncept albuma temelji se na novim, orkestralnim interpretacijama njezinih najvećih hitova.