Sjećate se Deena? Sad živi u Los Angelesu, a posvetio se modi...

<p>Glazbenika <strong>Fuada Backović</strong> (38) poznatiji kao <strong>Deen</strong> javnost je upoznala kada je s pjesmom 'In the disco' 2004. predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. Prije nekoliko godina povukao se s domaće javne scene, a sreću je odlučio pronaći van granica Balkana. U intervjuu za portal <a href="https://azra.ba/intervju/187147/fuad-backovic-deen-dobro-zivim-u-los-angelesu-zahvalan-za-sve-sto-imam-i-nemam/">'Azra' </a>otkrio je kako se snašao u Los Angelesu gdje se sada bavi, kako kaže, modnim biznisom. </p><p>- Los Angeles je grad umjetnika i samim tim je vrlo poseban. Umjetnici ovdje žive punim plućima i potpuno slobodno, baš onako kako žele, a da pritom nisu i ne smiju biti osuđivani zbog načina života koji su sami odabrali. Ovdje ljudi imaju potpunu slobodu življenja i sve dobro funkcionira - otkrio je glazbenik i dodao kako ga ne fasciniraju brojne 'face' koje svakodnevno susreće na ulici. </p><p>- Kada živite ovdje, sasvim je normalno da svakodnevno viđate poznata lica iz svijeta filma i glazbe. Mene to uopće ne fascinira, da budem iskren, ali sigurno postoje oni koji konstantno trče za poznatima, kako ovdje, tako i kod nas, naravno. Imao sam priliku upoznati par vrlo poznatih osoba na nekim eventima i sve su to vrlo ljubazni i prizemljeni ljudi - priznao je Backović. </p><p>U Americi je stekao brojne prijatelje koji su oduševljeni njegovom životnom pričom. Često mu savjetuju i kako se treba vratiti glazbenoj karijeri, ali isključivo pjesmama na engleskom jeziku. </p><p>- Moda i glazba su danas vrlo usko vezane, a ja sam vrlo strastven po pitanju tih profesija. Glazba je moja najveća ljubav, ali dobro je s vremena na vrijeme napraviti malu kreativnu pauzu i ograditi se od javnosti. U životu treba znati raditi i neke druge stvari osim stajanja za mikrofonom. Ova situacija je to najbolje pokazala - priznaje. </p>