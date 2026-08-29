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RIJETKO POJAVLJIVANJE

Sjećate se Dine Bubičića? Bio je Mister i pozirao polugol s Nives, a sad izgleda potpuno drugačije

Bio je jedan od najpoznatijih Hrvata, a žene su ga obožavale. No on se zaljubio u reality showu i osnova obitelj s Ivanom Paris. Nažalost, brak nije potrajao, a on i danas živi mirnijim životom
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Dino Bubičić nekoć je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Nekadašnji Mister Hrvatske godinama je punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog njegovih poznatih ljubavnih veza, pojavljivanja u spotovima i reality showovima. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Dino Bubičić nekoć je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Nekadašnji Mister Hrvatske godinama je punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog njegovih poznatih ljubavnih veza, pojavljivanja u spotovima i reality showovima. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 2

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