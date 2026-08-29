Sjećate se Dine Bubičića? Bio je Mister i pozirao polugol s Nives, a sad izgleda potpuno drugačije

Ipak, njihov brak nije potrajao. Dino i Ivana razveli su se 2019. godine, nakon gotovo devet godina braka. Iako su krenuli svatko svojim putem, ostali su u dobrim odnosima te su i danas posvećeni zajedničkoj brizi o sinovima. Bubičić je ranije istaknuo da su on i Paris u prijateljskim i roditeljskim odnosima. | Foto: Davor Puklavec/24sata