Sjećate se Dine Bubičića? Bio je Mister i pozirao polugol s Nives, a sad izgleda potpuno drugačije

Bio je jedan od najpoznatijih Hrvata, a žene su ga obožavale. No on se zaljubio u reality showu i osnova obitelj s Ivanom Paris. Nažalost, brak nije potrajao, a on i danas živi mirnijim životom
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Dino Bubičić nekoć je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Nekadašnji Mister Hrvatske godinama je punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog njegovih poznatih ljubavnih veza, pojavljivanja u spotovima i reality showovima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Dino Bubičić nekoć je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Nekadašnji Mister Hrvatske godinama je punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog njegovih poznatih ljubavnih veza, pojavljivanja u spotovima i reality showovima.
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Dino Bubičić nekoć je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće javne scene. Nekadašnji Mister Hrvatske godinama je punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog njegovih poznatih ljubavnih veza, pojavljivanja u spotovima i reality showovima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Iako se posljednjih godina povukao iz središta javnosti, Riječanin se povremeno vrati pred objektive.
| Foto: Davor Puklavec/24sata
Upravo je to napravio u petak, kada se pojavio na 18. izdanju Riječkih stepenica. Modna manifestacija u njegovu rodnom gradu ponovno je okupila brojna poznata lica, a Bubičić je privukao pažnju svojim izgledom. Nekadašnji miljenik žena danas nosi sijedu kosu i bradu, no i dalje je u prepoznatljivoj formi. Za ovu je prigodu odjenuo bijelu strukiranu košulju, tamne hlače i crne mokasinke.
| Foto: Josip Čekada
Dino Bubičić široj je javnosti postao poznat nakon što je 2008. godine osvojio titulu Mistera Hrvatske, a u to je vrijeme već nosio i titulu Mistera turizma. Nakon pobjede počeo je graditi manekensku karijeru, a ubrzo je postao jedno od poznatijih lica domaće javne scene. Njegov privatni život pritom je često bio tema medija.
| Foto: Jurica Galoic/24sata
Jedno od poznatijih poglavlja iz tog razdoblja bilo je njegovo druženje s Nives Celzijus. Bubičić se pojavio u njezinu spotu za pjesmu "Bijesna", koji je tada izazvao veliku pažnju zbog provokativnih scena.
| Foto: Jurica Galoic/24sata
Nakon toga sudjelovao je u reality showu "Farma", gdje je 2009. godine upoznao bivšu Miss Universe Hrvatske Ivanu Paris. Među njima su se tijekom showa rodile ljubavne iskre, a vezu su nastavili i nakon izlaska iz realityja.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Vjenčali su se u studenom 2010. godine u Puli, a u braku su dobili dvojicu sinova, Leonida i Noela.
| Foto: sasa miljevic
Ipak, njihov brak nije potrajao. Dino i Ivana razveli su se 2019. godine, nakon gotovo devet godina braka. Iako su krenuli svatko svojim putem, ostali su u dobrim odnosima te su i danas posvećeni zajedničkoj brizi o sinovima. Bubičić je ranije istaknuo da su on i Paris u prijateljskim i roditeljskim odnosima.
| Foto: Davor Puklavec/24sata
Posljednjih se godina Bubičić povukao iz središta javnosti i posvetio privatnom životu i poslu. Ipak, od modelinga se nikada nije potpuno oprostio. Povremeno se pojavljuje na modnim revijama, snima kampanje i spotove, a posljednjih se godina ponovno može vidjeti i na modnim pistama.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Koncem 2023. ponovno je privukao pažnju pojavljivanjem na modnoj reviji u Zagrebu, gdje je pistom prošetao za Varteks. Nakon toga pojavio se i u spotu Alke Vuice za pjesmu "Presidente", što je ponovno zainteresiralo javnost za nekadašnjeg Mistera Hrvatske. Bubičić se posljednjih godina povremeno vraća modelingu pa tako snima kampanje i spotove te se pojavljuje na modnim revijama.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjao.
| Foto: Renato Antolović
Foto Jurica Galoic/24sata
Foto Davor Puklavec/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Jurica Galoic/24sata
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Matija Habljak/Vecernji list
Foto Danilo Pavletic/PIXSELL
Foto Marijan Delija/24sata
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL