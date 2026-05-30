Sjećate se Hamdije? Pobijedio je u Big Brotheru, evo gdje je sad

U jesen 2005. godine, javnost je upoznala i odmah zavoljela simpatičnog trgovca Hamdiju Seferovića. Njegova iskrenost, humor, direktnost i svestranost u izvršavanju zadataka, koje je pred njega i njegove sustanare postavljao Big Brother, doveli su ga do titule pobjednika druge sezone showa, a njegova popularnost ne jenjava ni danas, dvadeset godina nakon.
Nakon pobjede u Big Brotheru, danas 47-godišnji Hamdija, posvetio se poslu, karijeri i brizi o obitelji. Već godinama živi na relaciji Zagreb-Rovinj, vodi apartmane i bavi se trgovinom, koja je obiteljski biznis zadnja dva desetljeća. A upravo mu je obitelj velika podrška i jedan od glavnih pokretača u životu.
Seferović je nakon pobjede 2005. godine postao poznat javnosti kao simpatičan prodavač na tržnici, o čijem je životu snimljen i prilog za BBC. Iako mu je reality donio slavu i milijunsku nagradu, Hamdija se vratio svom poslu prodavača, a kasnije je s obitelji izgradio uspješan poslovni put.
Danas, gotovo dva desetljeća nakon pobjede u Big Brotheru, Hamdija Seferović živi u Zagrebu sa suprugom Alisom, s kojom je više od 26 godina u braku, i sinom Lorensom.
Svoju popularnost i nagradu iskoristio je za ulazak u poduzetničke vode, s vremenom je izgradio poslovno carstvo koje uključuje nekoliko nekretnina, apartmana i restorana, a u svemu mu pomaže supruga.
On se bavi financijama i administracijom, dok se Alisa brine o gostima i svakodnevnom poslovanju restorana. Osim toga, Hamdija vodi i butik u Rovinju, gdje često provodi ljetne mjesece.
Unatoč poslovnim uspjesima, Hamdija je ostao prizemljen i privržen obitelji 2021. godine postao je djed, a uloga djeda mu je, kako sam kaže, najposebnija u životu.
I dalje ga prepoznaju na ulici, a sam priznaje da mu je drago što su ljudi zadržali simpatije prema njemu. Tajnu sretnog braka i poslovnog uspjeha vidi u povjerenju i razumijevanju, naglašavajući da bez supruge ništa ne bi bilo moguće.
Hamdiju je slava nakon realityja svojedobno bacila i u glumačke vode, a pojavio se u ulozi zavodnika u seriji Zabranjena ljubav.
Osim u seriji, glumio je Hamdija i u glazbenom spotu.
Nedugo nakon pobjede u Big Brotheru bio je zvijezda spota Vesne Pisarović za pjesmu 'Neka ljudi govore'.
Lani se vratio na male ekrane u showu 'Farma'.
