Sjećate se hita 'The Bad Touch'? Evo što se dogodilo s tada hit bendom Bloodhound Gang

Krajem devedesetih bilo je gotovo nemoguće izbjeći "The Bad Touch". Zarazni eurodisco ritam, namjerno prostački refren i bizaran videospot pretvorili su Bloodhound Gang iz osebujnog američkog sastava u međunarodno poznato ime. Bend iz Pennsylvanije već je privukao pozornost albumom "One Fierce Beer Coaster" iz 1996., na kojem je bez mnogo obzira prema žanrovskim granicama spajao rock, punk, hip-hop i elektroniku s humorom koji je publiku podjednako nasmijavao i tjerao na kolutanje očima. Ipak, tek su "The Bad Touch" i album "Hooray for Boobies" bendu donijeli svjetsku prepoznatljivost.

Nakon tako velikog uspjeha moglo se očekivati da će Bloodhound Gang nastaviti nizati albume i hitove. Dogodilo se gotovo suprotno. Bend je postajao sve sporiji kada je riječ o objavljivanju nove glazbe, a njegovi članovi sve su češće privlačili pozornost aktivnostima koje nisu imale mnogo veze sa studijskim radom. Do 2020-ih mnogi su zato pretpostavljali da Bloodhound Gang jednostavno više ne postoji.

Bloodhound Gang savršeno se uklopio u provokativnu pop-kulturu s prijelaza tisućljeća. Dok su rock scenom dominirali ozbiljniji i agresivniji izvođači, oni su nudili apsurd, nepristojne šale i spremnost na gotovo svaku ludost pred kamerama. Nije stoga iznenađujuće što su Jimmy Pop i basist "Evil" Jared Hasselhoff završili u društvu ekipe povezane s CKY-jem i kasnijim fenomenom "Jackass".

Jimmy Pop surađivao je s Bamom Margerom, njegovim bratom Jessom i Brandonom DiCamillom, a Bloodhound Gang pojavljivao se i u svijetu emisije "Viva la Bam". Sve je to dodatno učvrstilo imidž benda koji nije pravio jasnu razliku između koncerta, komedije i kaotičnog performansa. Bio je to recept koji je početkom 2000-ih funkcionirao iznimno dobro, ali se pokazalo da je mnogo teže takvu formulu održavati desetljećima.

Album "Hefty Fine" objavili su pet godina nakon uspješnog izdanja koje im je obilježilo karijeru, ostvarili su niže pozicije na to ljestvicama, a kritičari njime nisu bili oduševljeni. U tom razdoblju došlo je i do promjena u postavi benda. Istodobno se život Jareda Hasselhoffa sve više vezao uz Europu. Krajem 2006. preselio se u Njemačku, navodeći kao jedan od razloga nezadovoljstvo politikom tadašnjeg američkog predsjednika Georgea W. Busha. Europa ionako nije bila nepoznat teritorij Bloodhound Gangu. Bend je ondje imao izrazito snažnu publiku još u vrijeme najveće popularnosti, a Njemačka je postala jedno od mjesta na kojima su njegovi članovi mogli održavati prepoznatljivost i nakon što je američki interes počeo slabjeti.

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Hasselhoff je tu popularnost dobro iskoristio. Pojavljivao se u njemačkim televizijskim emisijama, a 2008. dobio je i ulogu u sapunici „Verbotene Liebe“. Nekoliko godina poslije okušao se u znatno fizičkijem televizijskom spektaklu. U celebrity boksačkom meču 2012. suprotstavio se bivšem olimpijskom pobjedniku u bacanju diska Larsu Riedelu. Unatoč Riedelovoj veličini i sportskom iskustvu, Hasselhoff ga je nokautirao u četvrtoj rundi. No njegova sklonost provokacijama uskoro je imala mnogo ozbiljnije posljedice. Tijekom nastupa Bloodhound Ganga u Ukrajini 2013. Hasselhoff je izveo kontroverzne performanse s ukrajinskom i ruskom zastavom. Jedan incident uključivao je ukrajinsku zastavu, dok je sljedećeg dana u Odesi rusku zastavu stavio u donje rublje. Reakcija je bila žestoka. Ruski dužnosnici otkazali su planirani nastup benda na festivalu Kubana, dok su ukrajinske vlasti Hasselhoffu zabranile ulazak u zemlju na pet godina.

Sljedeći album Bloodhound Gang su objavili 2015. godine, "Hard-Off". Nakon njega bend je stao sa snimanjem te su se pojačale glasine da su se raspali.

Foto: Instagram

Jimmy Pop ipak nije potpuno nestao iz glazbe. Tijekom godina surađivao je s europskim izvođačima poput Scootera i Die Atzena, a 2022. pridružio se sastavu Russian Village Boys na pjesmi "Daddy WTF?". Za dio obožavatelja bio je to uzbudljiv povratak poznatog glasa, ali reakcije nisu bile jednoglasno pozitivne. Pojedini fanovi na Redditu smatrali su da suradnja nije na razini onoga što Pop može napraviti te su otvoreno izrazili želju da energiju ponovno usmjeri prema Bloodhound Gangu.

- Ne znam tko je odlučio da se Bloodhound Gang raspao. I dalje radim na glazbi benda, nikada nisam ni prestao - komentirao je na mreži X Jimmy Pop 2023. godine. Godinama nije bilo novog studijskog albuma ni aktivnosti usporedive s razdobljem najveće slave, ali njegov frontmen odbacuje tvrdnju da je priča završila.