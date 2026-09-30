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IVA BUZOV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva

Velika ljubav tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je prije gotovo 20 godina, točnije 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Danas Iva izgleda potpuno drugačije...
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Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva
Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama. | Foto: Privatni albumi
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Prije gotovo 20 godine, točnije 2007., Iva Buzov bila je studentica prava iz Velike Gorice, a Ćorluka je tada bio mlada zvijezda Dinama. | Foto: Privatni albumi
Komentari 3

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