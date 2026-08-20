Sjećate se klinca iz 'Baby Shark' pjesme? Ima 17 i snima pjesme, pogledajte kako sad izgleda

Gotovo je svatko barem jednom čuo stihove 'Baby Shark, doo-doo-doo', a neovisno o tome obožavate li ih ili vam se oči 'zakolutaju' čim ih čujete, jedno je neosporno - ovaj viralni hit postao je dio pop kulture. Čak i roditelji čija djeca su prerasla ovu pjesmicu, dobro pamte dječaka koji je glavna zvijezda videa.

Geonroung Park danas je 17-godišnjak, a rado se sjeti snimanja 'Baby Shark' pjesmice.

- Ono čega se sjećam je da sam se zabavljao plešući i igrajući se na jednom golemom setu, prisjeća se Park kada je prije 10 godina snimao pokrete rukama uz dječju pjesmicu o obitelji morski pasa.

Iako je postao jedno od najprepoznatljivijih lica na internetu, 'Baby Shark klinac', kako ga mnogi zovu, imao je obično odrastanje. Prijatelji u školi znali su za video i bio im je 'fora', ali nisu ga radi toga tretirali drugačije.

No neki ne znaju da glas koji se krije iza pjesmice, uopće nije njegov. Vokal je pripadao drugom dječaku. No Geonroung to danas želi promijeniti i u danas debitira kao K-pop pjevač Baby Shark Boy, a objavljuje svoj prvi singl 'Wave', u kojem gostuje Joohoney iz Monsta X-a.

Pjesma počinje prepoznatljivom melodijom 'Baby Sharka', a nakon toga prelazi u elektropop zvuk. Park kaže da ta struktura odražava njegov vlastiti put.

- Mislim da je baš zanimljiva ideja da ja, kao klinac koji je nekad plesao uz 'Baby Shark' sad objavljujem novu pjesmu koju pjevam sam - kaže. Park se i lani ponovo pojavio u kratkom videu povodom 10. godišnjice pjesme, koji je prikupio više od 24 milijuna pregleda. Čini se kako 'Baby Shark Boy' tako nije nestao iz sjećanja publike, a sada želi da ga ljudi upoznaju i izvan tog viralnog hita.

- Ipak, biti Baby Shark klinac nije prošlost koju želim ostaviti iza sebe - zaključio je.

Popularnost pjesme

Inače, 'Baby Shark je snimljen 2016. godine, a tek je naredne godine postao popularan zahvaljujući izazovu #BabySharkChallenge u Indoneziji. Dodatnu popularnost pjesmi dale su i brojne K-pop zvijezde, među njima Blackpink, Twice i Girls’ Generation, koje su koreografiju izvodile na televiziji.

No sama pjesma puno je starija od viralnog videa. Vjeruje se da 'Baby Shark' potječe iz sjevernoameričkih ljetnih kampova iz 1970-ih, gdje se pjevala uz pokrete rukama, mnogo prije nego što se Park rodio.