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SVI GA ZNAJU

Sjećate se klinca iz 'Baby Shark' pjesme? Ima 17 i snima pjesme, pogledajte kako sad izgleda

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se klinca iz 'Baby Shark' pjesme? Ima 17 i snima pjesme, pogledajte kako sad izgleda
Foto: YouTube
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'Baby Shark je snimljen 2016. godine, a tek je naredne godine postao popularan zahvaljujući izazovu #BabySharkChallenge u Indoneziji. Snimka danas ima više od 17,2 milijarde pregleda

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Gotovo je svatko barem jednom čuo stihove 'Baby Shark, doo-doo-doo', a neovisno o tome obožavate li ih ili vam se oči 'zakolutaju' čim ih čujete, jedno je neosporno - ovaj viralni hit postao je dio pop kulture. Čak i roditelji čija djeca su prerasla ovu pjesmicu, dobro pamte dječaka koji je glavna zvijezda videa. 

Geonroung Park danas je 17-godišnjak, a rado se sjeti snimanja 'Baby Shark' pjesmice.

- Ono čega se sjećam je da sam se zabavljao plešući i igrajući se na jednom golemom setu, prisjeća se Park kada je prije 10 godina snimao pokrete rukama uz dječju pjesmicu o obitelji morski pasa.

Iako je postao jedno od najprepoznatljivijih lica na internetu, 'Baby Shark klinac', kako ga mnogi zovu, imao je obično odrastanje. Prijatelji u školi znali su za video i bio im je 'fora', ali nisu ga radi toga tretirali drugačije.

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No neki ne znaju da glas koji se krije iza pjesmice, uopće nije njegov. Vokal je pripadao drugom dječaku. No Geonroung to danas želi promijeniti i u danas debitira kao K-pop pjevač Baby Shark Boy, a objavljuje svoj prvi singl 'Wave', u kojem gostuje Joohoney iz Monsta X-a.

Pjesma počinje prepoznatljivom melodijom 'Baby Sharka', a nakon toga prelazi u elektropop zvuk. Park kaže da ta struktura odražava njegov vlastiti put. 

- Mislim da je baš zanimljiva ideja da ja, kao klinac koji je nekad plesao uz 'Baby Shark' sad objavljujem novu pjesmu koju pjevam sam - kaže. Park se i lani ponovo pojavio u kratkom videu povodom 10. godišnjice pjesme, koji je prikupio više od 24 milijuna pregleda. Čini se kako 'Baby Shark Boy' tako nije nestao iz sjećanja publike, a sada želi da ga ljudi upoznaju i izvan tog viralnog hita.

- Ipak, biti Baby Shark klinac nije prošlost koju želim ostaviti iza sebe - zaključio je.

Popularnost pjesme

Inače, 'Baby Shark je snimljen 2016. godine, a tek je naredne godine postao popularan zahvaljujući izazovu #BabySharkChallenge u Indoneziji. Dodatnu popularnost pjesmi dale su i brojne K-pop zvijezde, među njima Blackpink, Twice i Girls’ Generation, koje su koreografiju izvodile na televiziji.

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No sama pjesma puno je starija od viralnog videa. Vjeruje se da 'Baby Shark' potječe iz sjevernoameričkih ljetnih kampova iz 1970-ih, gdje se pjevala uz pokrete rukama, mnogo prije nego što se Park rodio.

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