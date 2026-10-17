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OD JEZIVE VODENICE DO PODRAVINE PLUS+

Sjećate se 'Leptirice'? Horor koji je plašio generacije dobiva novo ruho! Evo što sprema redateljica

Piše Dora Pek, Stela Kovačević,
Čitanje članka: 6 min
Sjećate se 'Leptirice'? Horor koji je plašio generacije dobiva novo ruho! Evo što sprema redateljica
Foto: IMDB/DAMIR SPEHAR
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Uoči Noći vještica prisjećamo se kultnog horora iz 1973. Karla Lulić priprema novu verziju, radnju seli u Podravinu i govori o svojem strahu iz djetinjstva

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Izdubljene bundeve, vještičji šeširi, kosturi i jezivi ukrasi na svakom koraku. Bliži se Noć vještica, a s njom i vrijeme kad mnogi gase svjetla, zavlače se pod dekice i uživaju u hororima od kojih se ledi krv u žilama. Dok jedni biraju holivudske klasike, starije generacije dobro pamte film zbog kojeg su nekoć teško zaspale.

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