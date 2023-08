Sjećate se Marijana iz 'Ljubav je na selu'? Na farmi ga iznenadila Patty koju je upoznao online...

Uskoro kreće 16. sezona showa 'Ljubav je na selu', a tijekom onih prethodnih upoznali smo brojne farmere i kandidatkinje koji su u emisiji tražili ljubav. Jedan od njih bio je i Marijan Cerovac iz Buzeta, koji se natjecao u 13. sezoni showa.

Njegova ljubavna priča vrlo je zanimljiva. Za njega su se borile dvije kandidatkinje, ali Marijan nije odabrao niti jednu od njih. Tijekom emisije na njegovoj ga je farmi iznenadila Tajlanđanka Naranphat Madarat, koju zovu i Patty. Tada je Marijan otkrio da su se njih dvoje upoznali putem stranice za upoznavanje.

Foto: RTL

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave - rekao je tada. Marijan i Patty naposljetku su se vjenčali ispred kamera.

Foto: RTL

Marijan je većinu svog života proveo u Americi gdje je bio vozač specijalnog autobusa, odnosno party busa koji je bio poput limuzine. Radi posla je upoznao brojne holivudske zvijezde.

- Vozio sam Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera… Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. Tamo naprave da izgleda kao gigant, ali nije takav u stvarnosti - rekao je.