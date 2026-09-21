Sjećate se Nadie iz 'Američke pite'? Evo što ona danas radi

Na njezine filmske scene gotovo je nemoguće zaboraviti. Shannon Elizabeth proslavila se u filmu 'Američka pita' iz 1999. godine, u kojem je kao strana studentica Nadia zavodila sramežljivog, pomalo očajnog Jima Levensteina. Od tada je prošlo mnogo vremena, a danas Shannon nije samo glumica i velika ljubiteljica životinja, nego i strastvena igračica pokera. Shannon, koja je početkom rujna proslavila 53. rođendan, iza sebe ima turnire s profesionalcima i osvojenu nagradu od 125.000 dolara.

Poker igra još od 2000. godine, a 2007. zablistala je na NBC National Heads-Up Championshipu. Dogurala je do polufinala i osvojila lijepih 125.000 dolara. Prema poker bazi podataka, na turnirima uživo ukupno je osvojila 247.851 dolar.

No danas Elizabeth ne ulaže samo u karte. Živi u Južnoafričkoj Republici, gdje je osnovala zakladu i vodi rezervat Khusela Endangered Wildlife Sanctuary. Na njihovoj službenoj profil stranici piše kako je Elizabeth prije više od 10 godina preselila u Afriku te da danas tamo organizira partije pokera, a sav novac ide za njen rezervat. Na zaštitu životinja, između ostalog, potaknuo ju je slijepi crni nosorog Munu.

- Živim u Južnoafričkoj Republici i vodim svoju humanitarnu organizaciju. Imamo slijepog crnog nosoroga koji nas je inspirirao da osnujemo rezervat, objasnila je Shannon novinarima. Nedavno su američki mediji objavili kako je glumica otvorila i profil na platformi OnlyFans i u prvom tjednu zaradila gotovo milijun dolara.

Nakon 'Američke pite' glumila je u brojnim komedijama i filmovima drugih žanrova. Pojavila se, primjerice, u filmovima 'Scary Movie', 'Tomcats', 'Jay i Tihi Bob uzvraćaju udarac' (2001.) te hororu '13 duhova'. Godine 2003. glumila je i Harriet u romantičnoj komediji 'Zapravo ljubav'. Ulogu Nadie ponovno je utjelovila u filmu 'Američka pita 2', a godinama kasnije i u filmu 'Američka pita: Okupljanje' iz 2012. godine.

Shannon Elizabeth udala se 2002. za glumca i producenta Josepha D. Reitmana (58), od kojeg se rastala 2005. godine. Pred oltar je ponovno stala 2021., ovoga puta s južnoafričkim zaštitnikom prirode Simonom Borchertom. Ni taj brak nije potrajao te su se ove godine razveli. Shannon nema vlastitu djecu.

