Sjećate se Nadie iz Američke pite? Shannon Elizabeth aktivna je na platformi za odrasle

Shannon Elizabeth (52) glasila je za seks simbol početkom stoljeća, a mnogi ju pamte iz 'Američke pite' i 'Mrak film 2'. Sada je otkrila da se pridružuje OnlyFansu, kako bi se približila sa svojom publikom.

Foto: Screenshoot/

- Cijelu karijeru provela sam radeći u Hollywoodu, gdje su drugi ljudi kontrolirali narativ i ishod moje karijere. U ovom novom poglavlju radi se o mijenjanju toga, pokazivanju seksepilnije strane koju nitko nije vidio i o tome da budem bliža svojim obožavateljima - rekla je.

OnlyFans je odabrala jer joj, kaže, pruža slobodne uvjete.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Zaista smatram da je ovo budućnost - ističe.

Njen menadžer Andy Bachman je također prokomentirao činjenicu da će Shannon biti na OnlyFansu.

- Shannon je uvijek bila netko tko iskreno uživa u povezivanju i uzvraćanju svojim fanovima, a ovo joj dopušta da to čini na izravniji i smisleniji način nego prije. To je snažan model i trenutačno nema ništa učinkovitije u olakšavanju te povezanosti od OnlyFansa - govori Bachman.

Glumica je istaknula da je još uvijek u Južnoj Africi i fokusirana na svoj humanitarni rad, ali i da se veseli povezivanju s fanovima.

- Ponovno povezivanje s mojim obožavateljima kroz nastupe podsjetilo me koliko mi je njihova podrška značila tijekom moje karijere - i koliko mi je nedostajala ta energija. Platforma mi daje mogućnost da ponudim nešto više - pogled iza kulisa, nefiltriran pogled na moj život i iskrenu povezanost koju nijedna druga platforma ne dopušta. Ovdje ću također dijeliti ekskluzivan sadržaj koji jednostavno nećete pronaći nigdje drugdje. Ovo nije samo sadržaj za gledanje iz daljine. Ovo je za ljude koji su oduvijek bili uz mene i želim da to osjete.

Inače, lista slavnih na OnlyFansu je poveća - sadržaj snima Carmen Electra, Dreu de Matteo, ali i mnoge druge. De Matteo, zvijezda serije 'Obitelj Soprano' ispričala je kako joj je ta odluka spasila kuću od ovrhe.