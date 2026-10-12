Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica
Sjećate se ove scene iz Euforije? Sydney Sweeney prodaje taj kostim 'psića' za Noć vještica
Poznata glumica Sydney Sweeney i njezin brend donjeg rublja SYRN imaju zanimljiv prijedlog za nadolazeću Noć vještica. Kao ideju za masku predložili su opravicu koju je Sydney imala na sebi u jednoj spornoj 18+ sceni u kontroverznoj seriji Euphoria.
Na profilu svog brenda SYRN Sydney je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u kostimu psa, točnije u izdanju svog lika Cassie Howard iz serije. Na fotkama glumica nosi smeđi satenski korzet u kombinaciji s pasjim ušima i debelom ogrlicom s koje visi povodac, dok joj je na licu iscrtan pasji nos.
Glavni komad ovog neobičnog kostima je smeđi satenski korzet koji nosi naziv Date Night Satin Corset in Bitter Sweet, a kupci za njega trebaju izdvojiti 269 dolara, dok se odgovarajuće donje rublje prodaje za devetnaest dolara.
Jedna od slika u objavi detaljno prikazuje sve potrebne dodatke, uključujući smeđe čizme do koljena, kratke hlačice i ogrlicu s privjeskom u obliku kosti na kojem, kako bi mogli izgledati kao Cassie, barem za Noć vještica.
*uz korištenje AI-ja
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