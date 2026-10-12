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KORZET IZ 18+ SCENE

Sjećate se ove scene iz Euforije? Sydney Sweeney prodaje taj kostim 'psića' za Noć vještica

Piše Zrinka Medak Radić,
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Sjećate se ove scene iz Euforije? Sydney Sweeney prodaje taj kostim 'psića' za Noć vještica
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Foto: profimedia
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Glumica i poduzetnica sada je objavila kako se poznati pseći kostim koji je nosila kao Cassie u seriji Euforija može kupiti na njenoj web stranici te se koristiti, između ostalog, za Noć vještica

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Poznata glumica Sydney Sweeney i njezin brend donjeg rublja SYRN imaju zanimljiv prijedlog za nadolazeću Noć vještica. Kao ideju za masku predložili su opravicu koju je Sydney imala na sebi u jednoj spornoj 18+ sceni u kontroverznoj seriji Euphoria.

Na profilu svog brenda SYRN Sydney je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u kostimu psa, točnije u izdanju svog lika Cassie Howard iz serije. Na fotkama glumica nosi smeđi satenski korzet u kombinaciji s pasjim ušima i debelom ogrlicom s koje visi povodac, dok joj je na licu iscrtan pasji nos.

Foto: instagram

Glavni komad ovog neobičnog kostima je smeđi satenski korzet koji nosi naziv Date Night Satin Corset in Bitter Sweet, a kupci za njega trebaju izdvojiti 269 dolara, dok se odgovarajuće donje rublje prodaje za devetnaest dolara.

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Foto: PROFIMEDIA

Jedna od slika u objavi detaljno prikazuje sve potrebne dodatke, uključujući smeđe čizme do koljena, kratke hlačice i ogrlicu s privjeskom u obliku kosti na kojem, kako bi mogli izgledati kao Cassie, barem za Noć vještica.

*uz korištenje AI-ja
 
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