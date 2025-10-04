Sjećate se ove slatkice? Bila je na vrhuncu slave zbog kultne komedije pa je samo nestala

Rachael Leigh Cook rođena je u američkom Minneapolisu 4. listopada 1979. godine, a od malih nogu je pred kamerama. Pojavila se u nekoliko reklama kada je imala sedam godina, a s 10 godina je počela raditi kao model. Na audicije za veće uloge išla je je već s 14 godina, a prva ozbiljnija uloga bila joj je ona u filmu iz 1995., "The Baby-Sitters Club". Holivudski redatelji procijenili su kako je sjajna za manje uloge i sve do 1999. godine glumila je u nekoliko uspješnica.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Nakon što je objavljen film "Ona je sve to" u kojem je imala glavnu žensku ulogu, postala je poznata i izvan kontinenta, a smiješila joj se blistava karijera. Utjelovila je slatkicu Laney Boggs, nepopularnu školarku koju zbog oklade pokušava osvojiti Zack Siler (Freddie Prinze Jr.). Laney je do danas ostala njezina najprepoznatljivija uloga, a "Ona je sve to" najplaćeniji je film u kojem je glumila te sada već ima status kultne romantične komedije. Naslovna pjesma filma je "Kiss Me" benda Sixpence None the Richer, a upravo zbog "Ona je sve to" bend je završio na vrhovima Billboardove liste Hot 100 u to vrijeme.

Rachael Leigh Cook bila je prava teen zvijezda na prijelazu milenija, brojni časopisi svrstavali su je među najseksi žene svijeta, a zbog poznate uloge zvali su je čak da glumi u glazbenim spotovima. Godine 2000. prihvatila je ponudu benda New Found Glory te je glumila u spotu za pjesmu "Dressed to kill". Kasnije se Cook pojavila u brojnim filmovima i serijama, no niti jedna uloga nije bila značajna kao ona u spomenutoj romantičnoj komediji.

Foto: gotpap/starmaxinc.com

U vrijeme najveće popularnosti ljubila je poznatog kolegu Ryana Reynoldsa. Upoznali su se 2001. godine, no ona je malo nakon toga morala otputovati u Englesku zbog novog projekta. Ryan ju je iznenadio i došao za njom te su hodali godinu dana. Cook se udala za glumca Daniela Gilliesa 2004., a par je 2019. godine objavio da se rastaju. Zajedno imaju dvoje djece, no vješto ih čuvaju od očiju medija.