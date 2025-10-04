Obavijesti

Show

Komentari 1
HIT-FILM

Sjećate se ove slatkice? Bila je na vrhuncu slave zbog kultne komedije pa je samo nestala

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se ove slatkice? Bila je na vrhuncu slave zbog kultne komedije pa je samo nestala
11
Foto: Supplied by LMK / IPA

Američka glumica Rachael Leigh Cook proslavila se zahvaljujući danas već kultnoj romantičnoj komediji "Ona je sve to" iz 1999. godine, a danas bi ju rijetki prepoznali.

Rachael Leigh Cook rođena je u američkom Minneapolisu 4. listopada 1979. godine, a od malih nogu je pred kamerama. Pojavila se u nekoliko reklama kada je imala sedam godina, a s 10 godina je počela raditi kao model. Na audicije za veće uloge išla je je već s 14 godina, a prva ozbiljnija uloga bila joj je ona u filmu iz 1995., "The Baby-Sitters Club". Holivudski redatelji procijenili su kako je sjajna za manje uloge i sve do 1999. godine glumila je u nekoliko uspješnica.

LMKMEDIA_SHES-ALL_THAT_FILM-LMK110-40a
Foto: Supplied by LMK / IPA

Nakon što je objavljen film "Ona je sve to" u kojem je imala glavnu žensku ulogu, postala je poznata i izvan kontinenta, a smiješila joj se blistava karijera. Utjelovila je slatkicu Laney Boggs, nepopularnu školarku koju zbog oklade pokušava osvojiti Zack Siler (Freddie Prinze Jr.). Laney je do danas ostala njezina najprepoznatljivija uloga, a "Ona je sve to" najplaćeniji je film u kojem je glumila te sada već ima status kultne romantične komedije. Naslovna pjesma filma je "Kiss Me" benda Sixpence None the Richer, a upravo zbog "Ona je sve to" bend je završio na vrhovima Billboardove liste Hot 100 u to vrijeme. 

Rachael Leigh Cook bila je prava teen zvijezda na prijelazu milenija, brojni časopisi svrstavali su je među najseksi žene svijeta, a zbog poznate uloge zvali su je čak da glumi u glazbenim spotovima. Godine 2000. prihvatila je ponudu benda New Found Glory te je glumila u spotu za pjesmu "Dressed to kill". Kasnije se Cook pojavila u brojnim filmovima i serijama, no niti jedna uloga nije bila značajna kao ona u spomenutoj romantičnoj komediji.

Rachael Leigh Cook Sighting - Los Angeles
Foto: gotpap/starmaxinc.com

U vrijeme najveće popularnosti ljubila je poznatog kolegu Ryana Reynoldsa. Upoznali su se 2001. godine, no ona je malo nakon toga morala otputovati u Englesku zbog novog projekta. Ryan ju je iznenadio i došao za njom te su hodali godinu dana. Cook se udala za glumca Daniela Gilliesa 2004., a par je 2019. godine objavio da se rastaju. Zajedno imaju dvoje djece, no vješto ih čuvaju od očiju medija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'
HM...

FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'

Najpoznatija hrvatska navijačica postala je DJ-ica. Redovito objavljuje fotografije s gaža, a mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Rijetke fotografije Ivane Knoll bez filtera snimljene su u rujnu 2023. godine u Španjolskoj. Pogledajte kako je prije nepune dvije godine izgledala, a kako izgleda danas
FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu
IMA GAĆICE!

FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu

Supermodel i glumica Heidi Klum došla je s kćeri Leni na reviju Vetements proljeće/ljeto 2026. na Tjedan mode u Parizu, a svi su ostali zatečeni njezinim modnim odabirom. Heidi je, naime, obukla samo čipkaste gaćice te potpuno prozirnu mrežastu haljinu. Ipak, možda najviše pažnje privukli su njeni (metalni?) zubi....
Mila Elegović se oprostila od bivšeg supruga, 'Otišao je moj Cobra, moje sve...'
TUŽNA OBJAVA

Mila Elegović se oprostila od bivšeg supruga, 'Otišao je moj Cobra, moje sve...'

Slavni fotograf Ivan Balić Cobra preminuo je u petak, 3. listopada, a javnost su o tome u ime obitelji izvijestili iz Kazališta Komedija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025