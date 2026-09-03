Sjećate se pjevača s ogromnom kosom? Prije 15 godina je nizao hitove, a onda je samo nestao

Stefan Kendal Gordy, svijetu daleko poznatiji pod umjetničkim imenom Redfoo, ključna je figura jedne glazbene ere. Kao polovica ekscentričnog dua LMFAO, definirao je zvuk ranih 2010-ih nezaboravnim hitovima koji su harali svjetskim ljestvicama i plesnim podijima. Njegova karijera, obilježena vrtoglavim uspjesima, ali i neočekivanim preokretima, priča je o glazbenoj ostavštini koja i danas živi.

Rođen u obitelji koja je oblikovala američku glazbu, Redfooov put bio je gotovo predodređen. Njegov otac je Berry Gordy, osnivač legendarne izdavačke kuće Motown Records. Iako se kratko okušao kao burzovni mešetar, glazbeni poziv bio je jači. Talent je počeo pokazivati sredinom devedesetih, kada je ostvario prvu značajnu produkcijsku zaslugu na pjesmi "Back in the Day" repera Ahmada. Surađivao je i s grupom The Black Eyed Peas na pjesmi "Duet" s njihovog albuma "Behind the Front", te producirao za repera Defarija, polako gradeći temelje za ono što će uslijediti. Godine 1997. s reperom Dre' Kroonom objavio je album "Balance Beam", no taj projekt nije ostvario značajniji komercijalni uspjeh.

Formiranje LMFAO-a i osvajanje Los Angelesa

Prijelomni trenutak dogodio se 2006., kada je s nećakom Skylerom Austenom Gordyjem, poznatijim kao Sky Blu, osnovao elektro-pop duo. Ime LMFAO navodno je nastalo nakon online razgovora sa Sky Bluovom bakom, kao alternativa prvotnoj ideji "Sexy Dudes". Njihov zvuk, koji su nazivali "party rock", brzo je privukao pažnju na klupskoj sceni Los Angelesa. Svojim energičnim nastupima izgradili su lokalnu bazu obožavatelja, a ključnu ulogu u njihovom proboju odigrao je Redfooov prijatelj will.i.am.

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On ih je predstavio Jimmyju Iovineu, čelniku Interscope Recordsa, koji im je ponudio ugovor. Debitantski album "Party Rock" (2009.) iznjedrio je hit "I'm in Miami Bitch", koji je postao i tematska pjesma reality showa "Kourtney and Khloé Take Miami". Album se plasirao na 33. mjesto Billboardove ljestvice i sadržavao je i pjesmu "Shots" s Lil Jonom.

Globalna dominacija i vrhunac slave

Iako je prvi album bio uspješan, ništa ih nije moglo pripremiti za globalni fenomen koji je uslijedio s drugim albumom, "Sorry for Party Rocking", objavljenim 2011. godine. Vodeći singl, “Party Rock Anthem”, postao je jedna od najvećih party himni svih vremena. Pjesma, na kojoj gostuju Lauren Bennett i GoonRock, osvojila je vrhove ljestvica u više od deset zemalja, uključujući američki Billboard Hot 100 i britansku ljestvicu singlova. Njen uspjeh dodatno je osnažio legendarni glazbeni video, parodija na film o zombijima "28 dana kasnije", u kojem je svijetom zavladala epidemija plesa Melbourne Shuffle. Video je postao viralan i danas broji više od dvije milijarde pregleda na YouTubeu.

Uspjeh se nastavio singlom "Sexy and I Know It", koji je također dosegao prvo mjesto na Billboardovoj ljestvici. Provokativni spot, snimljen na Venice Beachu, s gostovanjima glumca Wilmera Valderrame i porno zvijezde Rona Jeremyja, postao je jednako prepoznatljiv kao i sama pjesma. Vrhunac njihove slave dogodio se 5. veljače 2012., kada su nastupili s Madonnom u poluvremenu Super Bowla XLVI, čime su zacementirali svoj status globalnih superzvijezda.

Neočekivani razlaz i solo put

U rujnu 2012., na vrhuncu slave, duo je šokirao javnost objavom o pauzi. Redfoo je odluku objasnio osjećajem zasićenja.

​- Osjećam se kao da ovo radimo tako dugo, pet ili šest godina - izjavio je, dodavši kako on i Sky Blu kreću u različitim smjerovima.

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Nakon razlaza, Redfoo se posvetio solo karijeri. Preselio se u Australiju, gdje je bio sudac u showu "The X Factor" i lansirao uspješan singl "Let's Get Ridiculous". Uslijedilo je sudjelovanje u američkom "Plesu sa zvijezdama" 2015., gdje je bio prvi eliminirani natjecatelj. Njegov debitantski solo album, "Party Rock Mansion" (2016.), doživio je komercijalni neuspjeh. U godinama koje su slijedile, odnosi sa Sky Bluom su se pogoršali, a nećak ga je javno optužio za financijske nesuglasice. Ipak, Redfooova glazba doživjela je renesansu 2020., kada je singl "New Thang" postao viralan na TikToku. Nakon duže pauze, vratio se glazbi 2023. godine singlom "Long Live Party Rock".

*uz korištenje AI-ja