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'NAJPOZNATIJA HRVATSKA GUZA'

Sjećate se spota HTZ-a iz 2010.? Evo gdje je danas Jelena Glišić čiju su guzu izbacili zbog Kosor

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se spota HTZ-a iz 2010.? Evo gdje je danas Jelena Glišić čiju su guzu izbacili zbog Kosor
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Foto: 24sata

Spot je trebao svijetu prikazati ljepote hrvatske obale. Međutim, premijerka Kosor ocijenila je kadar "seksističkim i uvredljivim za žene"

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Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice prije 16 godina izazvala je političku i medijsku buru koja se i danas pamti. U središtu kontroverze našao se turistički spot „Recept za savršen odmor” i jedan jedini kadar: preplanula stražnjica manekenke Jelene Glišić u ružičastom bikiniju. Scena je toliko zasmetala tadašnjoj premijerki Jadranki Kosor da je zatražila njezino hitno uklanjanje, pokrenuvši lavinu reakcija.

Spot, sniman na plaži u Brelima, trebao je svijetu prikazati ljepote hrvatske obale. Međutim, premijerka Kosor ocijenila je kadar „seksističkim i uvredljivim za žene” te je javno iznijela svoju primjedbu, koja je, iako formulirana kao prijedlog, shvaćena vrlo ozbiljno. Hrvatska turistička zajednica i marketinška agencija BBDO Zagreb, suočeni s pritiskom s vrha Vlade i dijela ženskih udruga, promptno su reagirali.

YouTube
Foto: YouTube/screenshoot

Sporna scena munjevitom je brzinom izbačena iz verzije spota koja se emitirala na globalnim postajama poput CNN-a i Eurosporta. Iz agencije su poručili kako namjera nikada nije bila eksploatirati žensko tijelo, ali da su uvažili kritike. Odluku je podržala i koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, Bojana Genov, koja je oštro komentirala.

​- Ženske stražnjice nisu hrvatski turistički resurs. Osim ako prostitucija nije naš turistički proizvod. Ovakvim selektivnim spotom poručujemo da su i ženske stražnjice turističko bogatstvo Hrvatske, nešto što je gostu na ponudu - izjavila je tada Genov.

Dok je politika debatirala o moralu, glavna akterica priče, tada 23-godišnja studentica prava i bivša Miss Universe Hrvatske Jelena Glišić, bila je zatečena razvojem događaja. Nije se složila s ocjenama da je spot vulgaran ili uvredljiv, smatrajući da je reakcija pretjerana.

Zagreb: U hotelu Esplanade održana dodjela nagrade Zlatna bilanca
Zagreb: U hotelu Esplanade održana dodjela nagrade Zlatna bilanca | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

​- Uopće ne vidim u čemu je problem, smatram da ovaj spot nije ni seksistički ni vulgaran. Uostalom, koliko se sjećam, ljudi na plažu odlaze u kupaćim kostimima, zar ne? - komentirala je Glišić.

Medijska pozornost koja je uslijedila donijela joj je nadimak „najpoznatije hrvatske guze”, no ona je tvrdila kako joj to nije pomoglo u karijeri. ​- Malo mi smeta tolika pozornost, ja je nisam željela. Svi misle da od tada radim više, međutim radim isto kao i prije - objasnila je.

Nakon afere koja ju je preko noći proslavila, Jelena Glišić izgradila je uspješnu karijeru daleko od modnih pista. Iako je studirala pravo, na kraju je diplomirala menadžment financija i ljudske potencijale. Danas je jedno od najprepoznatljivijih lica Hrvatske radiotelevizije, gdje radi kao voditeljica. Nakon sedmogodišnjeg braka s lošinjskim poduzetnikom Krešimirom Lešićem, od kojeg se razvela, svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti.

 *uz korištenje AI-ja
JELENA LEŠIĆ U 24 PITANJA Bivša missica: 'Nije mi žao što me Kosor cenzurirala u spotu'
Bivša missica: 'Nije mi žao što me Kosor cenzurirala u spotu'


 

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