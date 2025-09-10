Skandal na crvenome tepihu! Glumicu (25) pitali su kako je zvati DiCaprija (50) 'taticom'

Premijera filma 'One Battle After Another' donijela je Chase Infiniti (25) nezaboravan, ali neugodan trenutak. Američku glumicu, koja u filmu glumi uz Leonarda DiCaprija (50), zateklo je pitanje koje je mnoge ostavilo bez riječi. Infiniti, koja debitira na velikom platnu u avanturističkoj komediji, već se sada suočava s izazovima slave.

- Kakav je osjećaj zvati Leonarda DiCaprija 'taticom'? - pitao ju je novinar. Infiniti je ostala vidno zbunjena, ali njezina reakcija bila je kratka i suzdržana.

- Pa, umm, nisam mislila da će to biti nešto što ću ja raditi - odgovorila je glumica.

Foto: Mike Blake

Iako je intervju ubrzo uklonjen s platforme, snimka se proširila društvenim mrežama, a uslijedio je i val kritika. Pratitelji su osudili ponašanje novinara i stali u obranu mlade glumice.

'Variety je izbrisao video Marca Malkina koji se ponaša kao potpuni idiot s Chase Infiniti na crvenom tepihu filma 'One Battle After Another', napisao je jedan od korisnika platforme, dok su drugi tražili javnu ispriku medijske kuće.

Foto: Mike Blake

'Sva ljubav Chase Infiniti jer je taj trenutak na crvenom tepihu odradila s takvom smirenošću, gracioznošću i elegancijom. Variety bi se trebao javno ispričati', 'Nema razloga da novinar, pogotovo ne stari bijelac, postavlja ovakva pitanja'. 'To je njezin filmski debi, a ti s ponosom ovo pitaš?', 'Ona izgleda kao da joj je neugodno', 'Očito je zbunjena i razočarana pitanjem', 'Bila je uzbuđena što daje intervju i onda je on ovakvo što pita', nizali su se komentari.

Ranije je glumica u intervjuu za Vanity Fair otkrila i koliko je bila nervozna uoči velike medijske turneje.

- Vrlo je zastrašujuće, jer sam vrlo anksiozna osoba. Što ako kažem nešto pogrešno? - priznala je Chase tada.

Foto: Mike Blake

Film 'One Battle After Another' prati priču grupe bivših revolucionara koji se ponovno okupljaju nakon gotovo 20 godina, kada se njihov stari neprijatelj vrati na scenu.