Obavijesti

Show

Komentari 2
'OVO JE NEDOPUSTIVO'

Skandal potresao izbor za Miss Universe! Predsjednik nazvao misicu glupom i zvao osiguranje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Skandal potresao izbor za Miss Universe! Predsjednik nazvao misicu glupom i zvao osiguranje
Foto: Instagram/screenshot

Incident se dogodio na jednoj od ceremonija, kada je predsjednik Miss Grand International pitao Miss Meksika za ustane, a zatim krenuo u oštru raspravu oko njezinih obaveza. Naposljetku je pozvao osiguranje

Skandal potresa 74. izbor za Miss Universe. Kako navode strani mediji, tijekom jedne ceremonije u Tajlandu, gdje se izbor i održava ove godine, predsjednik Miss Grand International te potpredsjednik za Aziju i Oceaniju Nawat Itsaragrisil prozvao je Miss Universe Meksika Fatimu Bosch, nazvao je 'glupom', a zatim pozvao i osiguranje da je isprati iz prostorije. 

Kako navodi USA Today, sve se prenosilo uživo na Facebook stranici Miss Universe Tajland, a incident je započeo kada je Itsaragrisil poručio djevojkama da se neke od njih 'ne pridržavaju obaveza'. Naposljetku je pitao: 'Meksiko, gdje si?', a tada je Bosch ustala. 

- Čuo sam da nisi objavila sve o Tajlandu, sve o našim aktivnostima, je li to istina? - upitao ju je. Njezin se odgovor nije u potpunosti čuo u prijenosu, a Itsaragrisil joj je uzvratio da ne objavljuje zato što joj je nacionalni direktor rekao tako. Nešto kasnije je rekao: 'Ako slušate što vam nacionalni direktori govore, glupe ste'. Dodao je i kako se radi o 'poslovnom ugovoru' koji se treba poštivati. 

MISS UNIVERSE Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

- Ja sam poslovni čovjek. Imam puno novca. Imam puno posla. Pravni ugovor vrijedi međunarodno - rekao je, a kada je Bosch htjela odgovoriti, rekao joj je: 'Nisam te čuo da pitaš smiješ li odgovoriti. Molim te, budi pristojna za mene. I dalje pričam - slušaj!' 

@pageant.liveph LATEST ISSUE MGA ACCLA! #missuniverse #missuniversethailand2025 #ToTheUniverse #missmexico #nawat ♬ original sound - pageant.liveph

Na to mu je Miss Universe Meksika odgovorila: 'Ne poštujete me kao ženu', a on ju je ubrzo nakon toga pitao zašto stoji i pozvao osiguranje. Okupljeni nisu dobro reagirali na to. Neke od njezinih kolegica su ustale sa svojih stolaca i otišle, a među njima i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. Dok se to događalo, Itsaragrisil je poručio: 'Ako želite ostati u ovom natjecanju, sjednite'. 

Reakcije su bile burne. Bosch je u intervjuu kasnije rekla: 'Samo želim da moja zemlja zna - ne bojim se toga da me se čuje. Ja imam svrhu, imam stvari koje ću reći'. 

- U 21. smo stoljeću, nisam lutka koju će netko sređivati, oblačiti i stilizirati. Došla sam ovdje biti glas za sve žene i djevojke koje se bore za svoje ciljeve i da kažem svojoj zemlji da sam u potpunosti posvećena tome - rekla je. 

OTPUTOVALA JE NA TAJLAND Laura Gnjatović pokazala je nacionalni kostim, a predstavlja rijetku školjku: Osvanuo i video
Laura Gnjatović pokazala je nacionalni kostim, a predstavlja rijetku školjku: Osvanuo i video

Reagirao je i predsjednik organizacije Miss Universe Raúl Rocha Cantú. U snimci koju je objavila organizacija, žestoko je kritizirao Itsaragrisila te rekao kako se radilo o 'javnoj agresiji' protiv Miss Universe Meksika te da ju je 'ponizio, uvrijedio i pokazao manjak poštovanja', kao i da je pozivanje osiguranja bio pokušaj da je 'ušutka i izdvoji'. 

- On mora njima služiti, pomoći im i dati im podršku. Pobrinuti se za to da imaju jedinstveno životno iskustvo ovdje, ispunjeno dobrotom i ljubaznošću - poručio je. Uslijedile su i posljedice - Itsaragrisilovo sudjelovanje u izboru za Miss Universe je 'ograničeno koliko je moguće', a možda čak i u potpunosti, rekao je te najavio 'korporativne i pravne akcije'. 

Itsaragrisil se kasnije oglasio i na svojim društvenim mrežama te rekao: 'Ako se netko nije osjećao dobro, ako nekome nije bilo ugodno - ispričavam se svima'. Dodao je kako je svjestan da je možda došlo do problema u komunikaciji očekivanja. 

Oglasila se i organizacija Miss Universe Meksika, oni su u priopćenju istaknuli kako je takav incident nedopustiv. 

PRAVE LJEPOTICE Hrvatska ima novu Miss! Ovo su neke od najpoznatijih domaćih missica, koja je vama najljepša?
Hrvatska ima novu Miss! Ovo su neke od najpoznatijih domaćih missica, koja je vama najljepša?

- Niti jedna žena, ni pod kojim uvjetima, ne zaslužuje da je netko vrijeđa i ponižava - naveli su. 

- Danas i uvijek, Meksiko je uz tebe, Fatima. Tvoja snaga i tvoj glas predstavljaju najbolje od naše nacije - dodali su. 

I Kjær Theilvig, aktualna Miss Universe, navela je na svojim društvenim mrežama kako je ponosna na kolegicu. 

- Nije uvijek lako zauzeti se za sebe, ali je jedno od najbitnijih stvari koje možemo napraviti i pokazati snagu koju imamo. To znači da poznajemo vlastitu vrijednost, da postavljamo granice i da ne dopuštamo nikome da potkopava naš glas i našu vrijednost. Dosta je, naš glas će se čuti jasno i glasno - navela je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
MISS UNIVERSE

Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025