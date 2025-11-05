Skandal potresao izbor za Miss Universe! Predsjednik nazvao misicu glupom i zvao osiguranje

Skandal potresa 74. izbor za Miss Universe. Kako navode strani mediji, tijekom jedne ceremonije u Tajlandu, gdje se izbor i održava ove godine, predsjednik Miss Grand International te potpredsjednik za Aziju i Oceaniju Nawat Itsaragrisil prozvao je Miss Universe Meksika Fatimu Bosch, nazvao je 'glupom', a zatim pozvao i osiguranje da je isprati iz prostorije.

Kako navodi USA Today, sve se prenosilo uživo na Facebook stranici Miss Universe Tajland, a incident je započeo kada je Itsaragrisil poručio djevojkama da se neke od njih 'ne pridržavaju obaveza'. Naposljetku je pitao: 'Meksiko, gdje si?', a tada je Bosch ustala.

- Čuo sam da nisi objavila sve o Tajlandu, sve o našim aktivnostima, je li to istina? - upitao ju je. Njezin se odgovor nije u potpunosti čuo u prijenosu, a Itsaragrisil joj je uzvratio da ne objavljuje zato što joj je nacionalni direktor rekao tako. Nešto kasnije je rekao: 'Ako slušate što vam nacionalni direktori govore, glupe ste'. Dodao je i kako se radi o 'poslovnom ugovoru' koji se treba poštivati.

- Ja sam poslovni čovjek. Imam puno novca. Imam puno posla. Pravni ugovor vrijedi međunarodno - rekao je, a kada je Bosch htjela odgovoriti, rekao joj je: 'Nisam te čuo da pitaš smiješ li odgovoriti. Molim te, budi pristojna za mene. I dalje pričam - slušaj!'

Na to mu je Miss Universe Meksika odgovorila: 'Ne poštujete me kao ženu', a on ju je ubrzo nakon toga pitao zašto stoji i pozvao osiguranje. Okupljeni nisu dobro reagirali na to. Neke od njezinih kolegica su ustale sa svojih stolaca i otišle, a među njima i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. Dok se to događalo, Itsaragrisil je poručio: 'Ako želite ostati u ovom natjecanju, sjednite'.

Reakcije su bile burne. Bosch je u intervjuu kasnije rekla: 'Samo želim da moja zemlja zna - ne bojim se toga da me se čuje. Ja imam svrhu, imam stvari koje ću reći'.

- U 21. smo stoljeću, nisam lutka koju će netko sređivati, oblačiti i stilizirati. Došla sam ovdje biti glas za sve žene i djevojke koje se bore za svoje ciljeve i da kažem svojoj zemlji da sam u potpunosti posvećena tome - rekla je.

Reagirao je i predsjednik organizacije Miss Universe Raúl Rocha Cantú. U snimci koju je objavila organizacija, žestoko je kritizirao Itsaragrisila te rekao kako se radilo o 'javnoj agresiji' protiv Miss Universe Meksika te da ju je 'ponizio, uvrijedio i pokazao manjak poštovanja', kao i da je pozivanje osiguranja bio pokušaj da je 'ušutka i izdvoji'.

- On mora njima služiti, pomoći im i dati im podršku. Pobrinuti se za to da imaju jedinstveno životno iskustvo ovdje, ispunjeno dobrotom i ljubaznošću - poručio je. Uslijedile su i posljedice - Itsaragrisilovo sudjelovanje u izboru za Miss Universe je 'ograničeno koliko je moguće', a možda čak i u potpunosti, rekao je te najavio 'korporativne i pravne akcije'.

Itsaragrisil se kasnije oglasio i na svojim društvenim mrežama te rekao: 'Ako se netko nije osjećao dobro, ako nekome nije bilo ugodno - ispričavam se svima'. Dodao je kako je svjestan da je možda došlo do problema u komunikaciji očekivanja.

Oglasila se i organizacija Miss Universe Meksika, oni su u priopćenju istaknuli kako je takav incident nedopustiv.

- Niti jedna žena, ni pod kojim uvjetima, ne zaslužuje da je netko vrijeđa i ponižava - naveli su.

- Danas i uvijek, Meksiko je uz tebe, Fatima. Tvoja snaga i tvoj glas predstavljaju najbolje od naše nacije - dodali su.

I Kjær Theilvig, aktualna Miss Universe, navela je na svojim društvenim mrežama kako je ponosna na kolegicu.

- Nije uvijek lako zauzeti se za sebe, ali je jedno od najbitnijih stvari koje možemo napraviti i pokazati snagu koju imamo. To znači da poznajemo vlastitu vrijednost, da postavljamo granice i da ne dopuštamo nikome da potkopava naš glas i našu vrijednost. Dosta je, naš glas će se čuti jasno i glasno - navela je.