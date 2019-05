Skandal u Srbiji: Glumac (77) ošamario balerinu u kazalištu?

U Narodnom kazalištu u Beogradu sinoć je došlo do incidenta između glumca Tanasija Uzunovića (77) i balerine D. K. (31), piše Blic.rs. Glumac je navodno ošamario balerinu nakon burne svađe u kazališnom bifeu u njezinu vlasništvu, međutim, on je to za Blic demantirao.

Policija je protiv Uzunovića podnijela prekršajnu prijavu u redovnom postupku zbog narušavanja javnog reda i mira, a balerina je odbila liječničku pomoć.

- Došao sam odigrati predstavu 'Put u Damask'. Bila je strahovita buka. Gosti su slavili zaposlenje, a ja sam zamolio da se utišaju. Oni su plesali po stolovima. Zamolio sam konobaricu da ih smiri. Došla je gazdarica pijana. Pljunula me i rekla: Ti ne znaš koliko ja plaćam najam i nećeš mi ništa govoriti - rekao je Uzunović, piše Alo.rs. Dodao je kako nije bilo nikakvog udarca.

Foto: Profimedia

- U mojih 77 godina s operacijom srca i nemam namjeru nikoga udarati. Bio sam zgrožen time što se događa u klubu Narodnog kazališta. To nije nivo jednog nosioca kulture - rekao je glumac i dodao kako je policiji dao svoje podatke.

Tanasije je glumio u filmovima kao što su Prokleta avlija (1984.), Sabirni centar (1989.), Prokleta je Amerika (1992.), Seljaci (2006.) te serijama Povratak otpisanih (1978.), Jesen stiže, dunjo moja (2009.) i mnogim drugim.