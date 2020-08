Skandal u studiju: Gađali su se stolcem, razbijali i polijevali...

Voditeljica nije mogla vjerovati što se događa, dok je natjecateljica Ana Korać, koja je također bila u studiju, pokupila psa i napustila studio. Ipak, kasnije su se pomirili

<p>Skandal u srpskoj emisiji 'Narod pita', u kojoj su gosti natjecatelji reality showa 'Zadruga'. Došlo je do žestoke svađe, a zatim i do sukoba između <strong>Tare Simov</strong> i <strong>Lepog Miće</strong>, zbog čega su se ostali gosti i voditeljica <strong>Dušica Jakovljević </strong>razbježali iz studija.</p><p>Sve je krenulo kada su njih dvoje ušli u žestoku raspravu zbog različitih stavova, nakon čega je došlo do polijevanja, a zatim i gađanja stolcem i lomljenja čaša. Mića je u jednom trenutku ustao sa stolca i počeo se derati na Taru zbog njezinog ponašanja u 'Zadruzi'.</p><p>- Ovo je Tari za nauk, što je sve ispričala. Ovdje si sve najgore rekla, ovdje si mi sve po spisku. Evo narode za koga ste glasali - vikao je Mića.</p><p>Tara mu nije ostala dužna pa se i ona počela derati.</p><p>- Treba te biti sramota zbog ovoga što izgovaraš. Taj narod je i za tebe glasao! Stoko jedna smrdljiva - rekla mu je.</p><p>Na kraju se nisu mogli kontrolirati pa je Tara uzela čašu sa stola i zalila je Lepog Miću, a zatim i razbila čašu o pod. Voditeljica nije mogla vjerovati što se događa, dok je natjecateljica <strong>Ana Korać</strong>, koja je također bila u studiju, pokupila psa i napustila studio.</p><p>No ni tu nije bio kraj drami. Mića je Tari htio uzvratiti istom mjerom te je dohvatio bocu vode, no Tara je ustala i gađala ga stolcem pa je nastala jurnjava po studiju.</p><p>Ipak, svađa nije dugo potrajala jer su se kasnije pomirili, što je Tara otkrila na društvenim mrežama.</p><p>- Mića i ja smo se čuli, svatko se ispričao za svoje postupke, ispalo je bezveze sve, nervozni oboje, ja pogotovo, sinoćnje ponašanje je bilo katastrofa, ali živ čovjek griješi. Budite mi pozdravljeni i no stress - napisala je na Instagramu.</p>