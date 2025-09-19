Obavijesti

Show

Komentari 3
VEČERAS JOŠ JEDNA NEPETA EPIZODA

Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć
7
Foto: RTL

Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' plavi će tim otvoreno progovoriti o napetostima s crvenima, a Kate kaže da je posebno živcira ponašanje protivničkog tima.

- Puni su sebe i na izazovima i na vagi, previše su se umislili. Prešlo je granicu i počelo mi je ići na živce. Jer to nije ljudski - izjavila je Kate i zaključila da će ovaj tjedan - poludjeti u inat.

NIŠTA OD DVOBOJA.... Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

Ovaj put natjecatelje čeka posebno zahtjevan izazov. Staza dugačka 500 metara, ponton i trupci bit će prepreke koje će timovi morati svladati. Dok troje članova vuče ponton, dvoje ih mora prebacivati trupce kako bi se splav kretala. Dvoje natjecatelja iz protivničkog tima ostat će cijelo vrijeme na pontonu, a o tome tko će to biti - odlučuju suparnici.

Foto: RTL

- Naizgled je to jednostavan zadatak, a najčešće su jednostavni zadaci vrlo komplicirani - upozorio je Edo, a Dominik nastavio: 'Ne znam kome se to čini jednostavan izazov, meni se čini kao ništa apsolutno ne štima i da neće biti lagano.'

VAGA NE PRAŠTA, NETKO IDE KUĆI Crvena linija u 'Životu na vagi' je nemilosrdna: 'Uplaćivala sam mise da upadnem u emisiju...'
Crvena linija u 'Životu na vagi' je nemilosrdna: 'Uplaćivala sam mise da upadnem u emisiju...'

Uz fizički izazov, natjecatelji će se suočiti i s plesnim zadatkom. Naime, dvije koreografkinje predstavit će svoje koreografije, a pobjednički tim imat će pravo odabrati jednu i dobiti dodatni dan za vježbanje. Na ocjenjivanju, dan prije vaganja, ulozi će biti visoki jer pobjednički tim osvaja čak tri kilograma prednosti!

Foto: RTL

No prava drama tek će uslijediti na stazi.

- Galla, ne igraj prljavo, bit ćeš diskvalificiran! - poručit će Mirna, a zbog Domagoja morat će intervenirati hitna pomoć. Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik. Gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Foto: RTL
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom
MALO TKO BI JU PREPOZNAO...

Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom

Kristina iz popularnog reality showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama je pokazala impresivne rezultate svoje transformacije
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
NIŠTA OD DVOBOJA....

Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

"Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu
Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem
PREKINULA ŠUTNJU

Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem

Bivša loto djevojka otvoreno je progovorila o zajedničkim nastupima, ali i incidentu iz devedesetih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025