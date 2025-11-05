Skandali Miss Universe: Bacale su krune o zid, oduzimali su im titule, Trump ih ismijavao...

Laura Gnjatović je prije nekoliko dana otputovala u Tajland gdje predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe 2025., a izbor za miss se ovih dana sve više zahuktava. Laura se na izboru za Miss Universe natječe s još 130 misica iz čitavoga svijeta, a koja će odnijeti krunu saznat ćemo 21. studenoga. Skandal prati 74. izbor za Miss Universe. Predsjednik Miss Grand International te potpredsjednik za Aziju i Oceaniju Nawat Itsaragrisil prozvao je na jednom događaju Miss Universe Meksika Fatimu Bosch, nazvao je 'glupom', a zatim pozvao i osiguranje da je isprati iz prostorije. Izbori za miss nerijetko prate i kontroverze, a donosimo najveće skandale koji su potresali ova natjecanja proteklih desetljeća.

Američka glumica Vanessa Williams okrunjena je titulom Miss America 1983. godine, a imala je tek 21 godinu. Ispisala je povijest jer je prva afričko-američka žena koja je osvojila tu titulu, no nekoliko tjedana prije nego što je trebala predati krunu, našla se usred afere. Njezine golišave fotografije objavljene su u časopisu Penthouse te se Williams trebala odreći naslova misice. Kasnije je pričala kako joj je to najgori trenutak u životu te da se nikada nije osjećala više poniženom. Prije skandala je navodno dobivala prijetnje smrću zbog boje kože, a o svemu je pričala u kasnijim intervjuima. Organizacija Miss America ispričala joj se 2015., 32 godine nakon skandala.

Steve Harvey je bio domaćin natjecanja Miss Universe 2015. godine, a u povijest natjecanja je ušao zbog velikoga gafa. Slučajno je u prijenosu proglasio Miss Kolumbije, Ariadnu Gutiérrez novom Miss Universe, a krunu je zapravo dobila Miss Filipina, Pia Alonzo Wurtzbach. Harvey se vratio na pozornicu kada je shvatio što je učinio te je kruna s glave Miss Kolumbije ipak završila s Miss Filipina.

- U samo četiri minute pred cijelim svijetom su mi uništili snove i bacili ih u smeće - komentirala je nakon natjecanja Miss Kolumbije. Istaknula je onda kako joj se sve čini bešćutnim te je imala osjećaj da nikoga nije briga za njezine osjećaje. Steve Harvey je nastavio voditi natjecanje još godinama kasnije.

Danima prije nego što je Catriona Gray s Filipina okrunjena titulom Miss Universe 2018. u Bangkoku, tri druge misice su optužene za maltretiranje kolegica. Rugale su se natjecateljicama iz Kambodže i Vijetnama jer nisu znale dobro govoriti engleski. Miss SAD-a, Miss Australije i Miss Kolumbije snimljene su kako komentiraju kolegice, a video je kasnije objavljen na Instagramu i YouTubeu.

- Miss Kambodže je ovdje i ne priča engleski, a nitko ne razumije njezin jezik. Zamisli to? Ne mogu vjerovati da to ne zna - rekla je Sarah Rose Summers, Miss SAD-a 2018. godine. S ostalim kolegicama se rugala kolegici, no šefovi natjecanja su kasnije komentirali da je sve izvučeno iz konteksta te nije bilo ni blizu maltretiranja. Miss SAD-a se kasnije ispričala za čitavu situaciju.

Španjolka Amparo Muñoz je 1974. godine na Filipinima odnijela titulu Miss Universe, a zadržala ju je samo šest mjeseci. Nije htjela izvršiti sve obaveze koje su došle s krunom te je odbila sudjelovati u New Yorku na paradi, a kasnije nije htjela ni otputovati u Japan zbog događaja na kojem se trebala pojaviti. Bila je prva Španjolka koja je nosila titulu Miss Universe, no težina krune nije joj se svidjela. Htjela je biti kod kuće u Malagi s obitelji i svojim tadašnjim dečkom te je navodno nekoliko puta bacila krunu o zid i kroz prozor stana u kojem je živjela. Krunu su nekoliko puta popravljali. Organizacija Miss Universe našla se u središtu skandala jer nitko nije zamijenio Muñoz.

Oxana Fedorova bila je u sličnoj situaciji. Ruskinja je titulu Miss Universe 2002. godine zadržala 119 dana prije nego što je vratila krunu. Zbog obaveza u rodnoj Rusiji nije mogla izvršavati obaveze te joj je titula oduzeta.

Američki predsjednik Donald Trump preuzeo je vlasništvo Miss Universe od 1996. do 2015. godine, a prve godine otkako je bio na čelu organizacije je odmah obišao sve medije zbog svog ponašanja. Ismijavao je Aliciju Machado iz Venezuele koja je 1996. odnijela krunu Miss Universe. Neposredno nakon krunidbe, Machado je navodno dobila 5 kilograma što je navelo Trumpa da ju naziva "Miss Piggy". Kasnije je ispričala da je aktualni američki predsjednik pozvao 80 novinara da ju prate dok vježba.

- Mislila sam da ću se rasplakati pred kamerama. Rekla sam mu da ne želim to raditi. On je rekao da ga nije briga - komentirala je Machiado onda.