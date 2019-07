Skandalozna Cyrus: Šokirala je fanove spotom u kojem se dira

Pjevačica i glumica Miley Cyrus (26) šokirala je javnost kad je u srijedu navečer na društvenim mrežama objavila spot za najnoviju pjesmu 'Mother's Daughter'. Spot je nazvala kao 'odu feminizmu' koji stavlja naglasak na 'reproduktivna prava žena'. Miley u spotu nosi pripijeni crveni kombinezon od lateksa, a obožavatelje je posebno šokirao detalj metalnih zubiju na području prepona.

Foto: Instagram

No, to nije sve. Osim neobičnog detalja, fanovi su ostali zaprepašteni činjenicom da se Miley u spotu dira po tijelu, aludirajući na masturbaciju za koju smatra da danas u 21. stoljeću ne bi trebala biti taboo tema.

Foto: Instagram

U 'totalno drugačijem i ludom spotu', kako ga nazivaju njezini fanovi, može se vidjeti i njezina majka Tish Cyrus (52) koju je Miley angažirala kako bi dala do znanja da se nijedna žena ne bi trebala toga sramiti.

Foto: Instagram

- Ovaj spot je šokantan i vjerujem da ga puno ljudi neće odobravati, ali shvaćam koju si poruku htjela poslati njime i meni se osobno sviđa - samo su neki od komentara ispod videa koji je u samo jedan dan skupio deset milijuna pregleda.

Također, obožavatelji su njezin izgled u spotu povezali sa sličnim kombinezonom kojeg je nosila pjevačica Britney Spears u spotu za pjesmu 'Oops! … I Did It Again' iz 2000. godine.

Što vi mislite? Pretjerano ili...