Nakon deset godina na male ekrane vraća se "Borgen" - popularna danska politička drama o karizmatičnoj danskoj premijerki koja je munjevito osvojila svijet i prometnula se u jedan od najvećih skandinavskih izvoznih televizijskih proizvoda. Četvrta sezona serije počinje se prikazivati u nedjelju na danskoj televiziji, a na proljeće i na Netflixu.

Gledatelji su posljednji put gledali bivšu dansku premijerku Birgitte Nyborg na dan kad je njezina nova politička stranka postigla senzacionalnu pobjedu na izborima. Deset godina poslije ona je ministrica vanjskih poslova u vladi koju vodi žena deset godina mlađa od nje.

"Otkako smo rekli zbogom Birgitte, puno toga se promijenilo", rekla je Henriette Marienlund, šefica drame na danskoj javnoj televiziji DR koja je producirala seriju.

"Starija je, njezin život je drugačiji, djeca su joj odrasla i svijet se promijenio", rekla je za AFP.

Kao šefica danske diplomacije, dužnost koju je priželjkivala na kraju treće sezone, Nyborg se sada bavi otkrićem nafte na Grenlandu, danskom autonomnom teritoriju, vjerujući da je u tome ključ njegove neovisnosti. U četvrtoj sezoni serije "Borgen –- The Kingdom, the Power and the Glory", njezin autor Adam Price želio je posve novu priču, objasnila je Marienlund. Vraćaju se ipak mnogi stari glumci, uključujući Sidse Babett Knudsen kao Nyborg.

Više internacionalna

"Premda je ova sezona internacionalnija od prethodnih, i dalje je to jako danska serija u kojoj vidite puno od danskog stila života”, rekla je Marienlund.

To je mješavina "hyggea", danskog umijeća življenja koje se u inozemstvu smatra egzotičnim, i realizma budući da se normalni ljudi moraju nositi sa svakodnevnim problemima, što se smatra ključem njezina uspjeha.

"Borgen je naručen za dansku publiku", rekla je docentica za film sa Sveučilišta u Kopehagenu, Eva Redvall, stručnjakinja za skandinavsku dramu.

"Njezin međunarodni uspjeh bio je iznenađenje", dodala je.

"Pokazalo se da je mješavina političke arene, osobne drame i medija u danskom okruženju intrigantna i fascinantna i u inozemstvu".

Kada se serija počela emitirati 2010., prikaz žene koja vodi vladu i odgaja dvoje male djece bio je relativno nov, barem u mnogim zapadnim zemljama. Tek je 2011. prva žena zaista postala danskom premijerkom. U međuvremenu žena je postala šefica vlade u Švedskoj 2021. Britanija je dobila tek drugu premijerku 2016., a 2017. Jacinda Ardern postala je premijerkom Novog Zelanda i rodila na dužnosti.

"U Danskoj 'Borgen' je mainstream televizija, a u inozemstvu je serija s titlovima posebne kategorije. Međunarodna publika ponekad se fokusira na stvari koje nisu teme za razgovor u Danskoj, primjerice to što se premijerka vozi na posao biciklom", napomenula je Redvall.

Popularnost skandinavskih drama

Serija je prodana u više od 190 zemalja, a stekla je i novu mlađu publiku nakon što su se prve tri sezone počele prikazivati na Netflixu 2020. Taj streaming servis puno je uložio u skandinavsku produkciju. Do kraja 2021. Netflix je nudio više od 70 nordijskih serija, što je dokaz gotovo nezasitnog apetita 15 godina nakon početka emitiranja popularne danske serije "Ubijanje".

"Ono što je počelo sa serijama 'Wallander', 'Ubijanje', 'Borgen' i 'Most' preraslo je u više raznolikosti i žanrova", od romantične komedije "Home for Christmas" do SF serije "Real Humans", rekla je Redvall.

Netflix je pomogao promicanju raznolikosti jer su privukli više ljudi da gledaju serije s titlovima, što je prije bilo jako rijetko, posebno kod britanske publike, kazala je. Po podacima tog servisa, gotovo dvije trećine pretplatnika u svijetu pogledalo je 2021. neku nordijsku seriju ili film. Netflix nije objavio kada će emitirati osam novih epizoda "Borgena", ali to će biti tek poslije završetka emitiranja serije u Danskoj. U zemlji od 5,8 milijuna ljudi, prethodne sezone gledalo je 1,6 milijuna gledatelja.

"Podiglo se puno prašine pa će vjerojatno puno ljudi gledati", rekla je Redvall, "pogotovo zbog kombinacije 'starih' gledatelja i nove mlađe publike koja je otkrila seriju na Netflixu".

Zasad je snimljena samo jedna nova sezona. Proračun nije poznat.

"Ne znam još hoće li ih biti još", rekla je Marienlund, koja se nada da će i nova sezona biti hit.