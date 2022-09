Škender zabavaljao publiku kod Hendrixa: 'Bio je odličan tulum, a i mladi znaju moje pjesme...'

Ribička večer na 'Green River Festu', kod zagrebačkog Hendrixovog mosta, svake je godine sve bolja. Ribiči iz Slavonije pobrinu se za "materijal", zasuču rukave i uz Savu naprave sjajan fiš i šarana na rašljama. Tako je bilo i u subotu.

Nešto ranije prošloga tjedna, stigla je vijest kako je Zdravko Škender snimio i spot za svoju novu pjesmu "Ulovija san ribu".

Kad je vidio da se sprema ribička fešta kraj Hendrixova mosta, morao je sudjelovati. Tko bi ga odbio, i subotu je publiku zabavljao Zdravko Škender. Bila je ideja da otpjeva samo tri pjesme, uključujući i novu "Ulovija san ribu", ali kad je krenuo se hitovima, "zaboravio" je na vrijeme i pjevao više od sat vremena.

- Bio je to sjajan tulum nakon što sam se vratio u Zagreb, bio sam na turneji. Mislio sam promovirati svoju pjesmu, ali ostao sam puno duže. Iznenadilo me kako mladi znaju moje pjesme, rasplesali su se, a bilo je i onih malo starijih. Moram priznati da mi je to dalo energiju da nastavim, očito je da me ljudi vole. Drago mi je i kako su prihvatili novu pjesmu - rekao nam je pjevač i nastavio:

- A priznajem da je i šaran na rašljama bio odličan. Jeo sam ga valjda drugi put u životu. Inače sam više od orade, brancina i arbuna, ali ovakav šaran je stvarno odličan.

A za to je zaslužna Ana Rosandić. Iz prve ruke možemo reći da je i fiš i šaran na rašljama svake godine sve bolji. Kao i atmosfera.

- Bila je baš ludnica, rasplesali se svi uz Škenderove pjesme. Ni sam nije vjerovao da mladi i danas znaju njegove pjesme. Napravio je veliki dernek pa ćemo vjerojatno dogovoriti i njegov pravi nastup, ovo je sad bilo više onako spontano. Ma pravi gost iznenađenja - rekla nam je organizatorica Green River Festa Ana Rosandić.

Festival uz Hendrixov most ima sjajan program, razne radionice, odrasle i djecu, glazbu puštaju DJ-evi, a ima i nastupa, poput onog u subotu Zdravka Škendera. Do kraja festivala, početkom listopada, još će nastupati Denis & Denis, Ida Prester, Neki novi klinci...

