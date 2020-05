Skinula odjeću i pozirala samo u grudnjaku: 'Osjećam poglede'

Tako mlada, a tako uspješna. Kantautorica Billie Eilish (18) stekla je planetarnu popularnost u relativno kratkom roku, a milijuni fanova diljem svijeta komentiraju kako je njezina glazba najveće otkriće u posljednjih deset godina.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Mlada Billie prepoznatljiva je po specifičnoj boji glasa, ali i po odjevnim kombinacijama koje su postale pravi hit u svijetu. Nikada nije skrivala da nosi 'vrećastu' odjeću kako bi spriječila seksualizaciju svog tijela, a ovaj put odlučila je iznenaditi brojne pratitelje kratkim filmom.

Film 'Not my responsibility' u manje od 24 sata ušao je u trending u Hrvatskoj, a u nekoliko minuta koliko video traje, Billie je skinula svoju odjeću i pozirala u grudnjaku. No, iza ovog projekta postoji jasna poruka koju je mlada glazbenica želi poslati svijetu.

Foto: Billie Eilish/Youtube

- Ako je ono što nosim udobno, nisam žena. Ako maknem slojeve, onda sam kur*a. Nekim ljudima smeta odjeća kakvu nosim, drugi je hvale. Neki je ljudi koriste kako bi posramili drugi, neki ljudi kako bi posramili mene. I dok osjećam vaše poglede, vaše neodobravanje ili vaše uzdahe olakšanja, ako ću to slušati, nikada neću moći nastaviti dalje. Tijelo s kojim sam rođena nije ono što vi želite? - rekla je Billie.