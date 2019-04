Škoro: Ja predsjednik? Nema šanse, to me netko očito zeza

Pjevač Miroslav Škoro (56) ovih se dana dobro nasmijao vidjevši na društvenim mrežama obavijest da će se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske. Grupa 'ŠKORO - moj predsjednik' osnovana je u petak i tvrde kako je glazbenik idealan predsjednički kandidat zato što ima sve kompetencije: diplomatsko iskustvo, čestitost, umijeće javnog nastupa, širok krug poznanika u zemlji i svijetu, odanost obitelji, vjeri i Domovini, i potporu širokih narodnih slojeva. Ipak, on je to demantirao.

- Neću se kandidirati za predsjednika, mislim da se netko šali. U politici sam bio pa mogu reći da sam i to probao. I to nije za mene. Više me to ne zanima - odlučan je Škoro. Dodao je kako to ne bi napravio ni u ludilu jer mora čuvati zdravlje i ne živcirati se.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Osim toga, blesavo je da se kandidiram za predsjednika, kad je to funkcija u kojoj nemaš nikakve ovlasti - šalio se Škoro. Pjevač je zauzet pripremama za koncert kojim će obilježiti 30 godina od izlaska pjesme 'Ne dirajte mi ravnicu'. Trebao bi biti 30. svibnja kod 'Bandićevih' fontana u Zagrebu.

- Želio bih napraviti 30 koncerata u čast te pjesme jer mi je označila život. Trenutačno moji dečki raspisuju aranžmane za veliki orkestar, zbor i tisuću tamburaša koje planiramo pozvati da dođu svirati s nama. Ta je pjesma zaslužila jednu lijepu večer u kojoj ćemo s publikom svirati i pjevati pa otići kućama s osjećajem zajedništva i ponosa - zaključio je.

Foto: HRT

Početkom rujna pjevač je završio u zagrebačkom KB Merkuru zbog srčanih problema i doktori su ga zadržali na liječenju. Imao je simptome infarkta. Liječnici su zaključili kako je glazbeniku potreban operativni zahvat zbog srčanih tegoba, a nekoliko dana nakon se obratio obožavateljima i ispričao što se dogodilo nakon dijagnoze i operacije.

- Doktori su zaključili da je za mene, zbog začepljenih krvnih žila, najbolje rješenje operativni zahvat. Na Odjelu za kardijalnu kirurgiju odraslih život mi je spasio i produžio sa svojim timom prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović, dr. med. Neka se nitko ne ljuti, ali ime toga čovjeka pišem sa svim titulama, jer koliko god ih ima, malo je. Zahvaljujući njemu i njegovu pristupu, danas sam živ - iskreno je rekao glazbenik. Otada redovito vježba i pazi na prehranu, jer je kaže, to najlakši dio posla. Teže mu je riješiti se stresa, i to još nije naučio. Prošle je godine po prvi put otvorio kućicu na zagrebačkom Adventu. Iako je imao zaposlenike, ondje je bio stalno pa je često nad vrućim kotlom pokazivao spretnost u okretanju kobasica.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Kućica se zove ‘Slavonska kuća Škoro’ jer sam ja Dalmatinac. Imam odličnih paprenih kobasica, kulenove seke... Dovedem i tamburaše, a nekad i ja pustim glas, ovisi o raspoloženju. Kad to zalijemo vinom, sve će nam biti ravno - našalio se Škoro - govorio je.

