Škoro provocira Barbaru Kolar: 'Institucije će raditi svoj posao'

U šestoj epizodi 'Zvijezde pjevaju' svaki par izveo je dvije pjesme. Katarina Strahinić i Pero Galić prvo su izveli baladu 'Ako tražiš nekoga' od Prljavog kazališta.

Foto: HRT

- Ovo je meni fantastičan odabir pjesme. Divno je vidjeti tvoju drugu osobnost. Volim kad na ovakav način interpretiraš, više malo kantautorski način - rekla je Danijela Martinović, a Remi nazvala ju je hrabrom. Za 'Ako tražiš nekoga' dobili su 33 boda.

Druga izvedba bila im je pjesma 'Motori' grupe Divlje jagode. Nakon što su 'zapalili' publiku, voditeljica Barbara Kolar im je rekla da ima jednu zamjerku.

- Ne možete pjevati ovakvu pjesmu dok ja imam ovako strogo zalizanu frizuru i ne smijem mahati glavom - rekla im je uz smijeh Barbara Kolar, a Katarina je dodala:

- Zato sam ja opustila kosu i poslušala sam Remi i nisam bila plaha. Barbara im je objasnila da osim toga što su zanemarili sigurnost pri vožnji na motoru i nisu imali kacige, ne zna što bi im još mogao zamjeriti prometni policajac Škoro.

Foto: HRT Promo

- Ja ću svoje izlaganje podijeliti u dva djela. Prvi dio je nastup. Čini mi se da je ovo bio prvi puta da pjevaju natjecatelji pjesmu gdje je ustvari mentor to izveo, neću reći u originalu ali u coveru, kad sam naravno ja to objavio kao direktor, ali znači nije to lagano. U ovakvoj kategoriji, ovakvom žanru. Naš Pero, naša dika Slavonska i rokerska 'poždere' mnoge. Međutim, Katarina dobro si se držala i u onom djelu kad si mahala kosurinom, tu se vidjelo da si pratila i neke moje nastupe. To mi se dopalo - šalio se Škoro i dodao:

- A sada drugi dio mog izlaganja. Dakle, Barbara nemojte ti i Duško misliti da ja nisam čuo ono 'Mhm gospodin'. Ja sam to čuo i ja ne znam što vam to znači - rekao je, a Barbara mu je brzo uzvratila da je vrijeme alergije.

Foto: HRT

- Dobro. Vrijeme je alergije, a što se tiče policije uopće me nećete uvesti u sukob s Ministarstvom unutarnjih poslova i reći ću nešto što nijedan predsjednik nije do sada rekao 'Neka institucije rade svoj posao' - rekao je Škoro i nasmijao publiku u studiju.

Barbaru je ostavio bez riječi, te je 'prebacila' temu i rekla Katarini i Peri da ih njihovi natjecatelji zovu 'Katy i Perry'.

- Da, to su naši divni navijači. Hvala - rekla je Katarina, a Barbara im je rekla da će institucija odraditi svoj posao te da mogu ići kod Duška.

Foto: HRT

- Od balade do rocka, lagano pa divlje, sve to mogu naši natjecatelji. Osim što ne mogu sva četiri para proći u sljedeću emisiju - rekla je Barbara i čula kako Škoro u pozadini govori: 'Mogu li ja nešto reći'. Pjevač se digao sa stola i objasnio Barbari da protestira.

- Članica mog užeg kabineta nije rekla ništa - rekao je Škoro pokazujući na članicu žirija Valentinu Fijačko. Barbara se odmah ispričala.

- Valentina, oprosti ja sam u potpunosti od njegovog izlaganja zaboravila da treba reći... - pričala je Barbara kad ju je Škoro prekinuo i dodao:

- Institucije će raditi svoj posao, Barbara - izjavio je i ponovo nasmijao publiku i sjeo.

Barbara je ostala u šoku i izjavila da ona odmah može napustiti ovaj studio i još jednom se ispričala Valentini. Potom je Valentinu zamolila da kaže svoj komentar. No Škoro je i tu protestirao te molio da je Katarina i Pero ponovo vrate na pozornicu.

Foto: HRT

- Ja sam kriva, najkrivlja od svega - rekla je pomalo uzrujana Barbara.

- Ako treba mi ćemo još jednom otpjevati ako želite - rekla je uz smijeh Škori Katarina, na što je Pero nadodao da ne treba.

- To je to. Zapravo tebi treba nešto di se ti možeš osloboditi - počela je svoj komentar Valentina i onda ju je Škoro počeo dirati po kosi.

- Nemoj me smetati sada - rekla mu je Valentina, a on joj je dodao da ju ne vidi i da popravi kosu te je još jednom nasmijao publiku.

- Pero ja bi voljela da ubuduće i više pustiš Katarinu samu u onom dvoglasju kad ona ide gore, kad je otvorila taj glas napokon. Ovo je dosad bio stvarno vaš najbolji nastup - dodala je Valentina, a Pero je rekao da se isplatilo vraćati.

Foto: HRT

Stručni žiri im je dao sve devetke, ukupno 36 bodova. Za dvije pjesme osvojili su 69 bodova. Isto toliko bodova imali su Krešimir Međeral Sučević i Ivana Kindl. No Peru i Katarinu nisu spasili glasovi gledatelja te nisu ušli u polufinale emisije.