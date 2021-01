Škotska glazbenica nominirana za prestižnu nagradu Grammy, poznata pod umjetničkim imenom Sophie, preminula je u 35. godini, javlja The Guardian.

Strani mediji pišu kako su njezine pjesme pomaknule granice popa 21. stoljeća, a vijest o smrti potvrdio je njezin menadžer.

- Sophie je preminula usred tragične nesreće. Molimo za privatnost i poštovanje njene obitelji te suosjećanje s njenim obožavateljima. Jedna je od najutjecajnijih umjetnika u posljednjem desetljeću. Ne samo zbog genijalne produkcije i kreativnosti već i zbog poruke koju je odašiljala. Ikona oslobođenja - kratko je prokomentirao glazbeni menadžer.

Brojni obožavatelji oprostili su se od glazbene zvijezde na Twitteru.

- Kakva tragedija. Bila je drugačija i posebna. Svijet je ostao bez velike umjetnice - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Inače, Sophie se u svijet glazbe probila prije osam godina s pjesmom 'Nothing More to Say'. Njezin album 'Oil of Every Pearl’s Un-Insides' bio je nominiran za prestižnu nagradu Grammy.