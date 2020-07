Skrivaju tragove starih ljubavi: Tetovirali su se pa prekinuli...

U trenutku zanosa naše su zvijezde odlučile ovjekovječiti svoje sad već bivše ljubavi, zbog čega danas mnogi od njih mogu pjevati onu 'Što je meni ovo trebalo, Željka Bebeka

<p>Dok je bila u braku s <strong>Dinom Drpićem </strong>(39), <strong>Nives Celzijus</strong> (38) na trbuhu je istetovirala “Propiedad di Dino”, odnosno na španjolskom “Dinovo vlasništvo”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Naše zvijezde skrivaju imena prijašnjih ljubavi </strong></p><p>Nives i Dino u dobrim su odnosima nakon razvoda braka prije šest godina, pa čak i žive u istoj kući, a bivši nogometaš pomaže joj oko poslova kao što je mijenjanje žarulje, a ona njemu opere i ispegla veš. Iako se dobro slažu, par se ne namjerava pomiriti.</p><p>- Nisam nikad požalila zbog tetovaža, one su dio mene i nosim ih s ponosom. Podsjećaju me na prekrasan i meni najvažniji dio života te ih ne planiram uklanjati, možda jednom iz estetskih razloga. Intenzivno razmišljam o nekim novim ukrasima na tijelu - kaže Nives koja tetovažu posvećenu Dini ipak skriva ispod gaćica visokog struka.</p><p>Jedna od prvih tetovaža <strong>Nine Morić </strong>(43) bila je ona na ramenu s imenom sad već bivšeg supruga <strong>Fabrizija Corone </strong>(46), s kojim ima sina <strong>Carlosa Mariju </strong>(19). Njihova veza bila je turbulentna pa je zagrebačka manekenka ime “kralja paparazza” prekrila imenom sina. Danas su Nina i Fabrizio opet u dobrim odnosima.</p><p><strong>Barbara Šegetin</strong> (30), osim silikonima, tijelo voli ukrašavati i tetovažama. Do lani je bila u vezi s misterioznim muškarcem. Šuškalo se da je s njim bila u Tajlandu, kad je zabrinula fanove i nestala s društvenih mreža. U žaru njihove ljubavi, koja je bila okrunjena i zarukama, bivša stanarka “Big Brothera” na rebro je istetovirala logo njihova omiljenog benda Guns N’ Roses. No kako tvrdi riječka manekenka, za tim ne žali.</p><p>- Nije mi krivo zbog tetovaže, no trenutačno ne planiram raditi još tetovaža - rekla nam je Barbara. Opet je zaručena, i to za crnogorskog ugostitelja Lazara, no ne planira dečku raditi posvetu na tijelu.</p><p>Kad su se prije 13 godina vjenčali, <strong>Tony Cetinski</strong> (51) i <strong>Ivana Nobilo</strong> (43) dali su si istetovirati burmu na prstu. No kako je ljubav pet godina poslije pukla, istarski pjevač je prije nekoliko godina prekrio podsjetnik na staru ljubav. 'Novi tattoo preko starog. Izbrisana prošlost, pa s novom u sretniju budućnost', napisao je glazbenik na društvenoj mreži.</p><p><strong>Indira Levak </strong>(46) godinama je pjevala u Coloniji, no nakon raspada benda prije tri godine tetovažu 'Colonia' ne planira ukloniti.</p><p>- Svatko tko odluči tetovažom ukrasiti tijelo svjestan je da to čini za cijeli život i sigurna sam da je prije toga dobro promislio kao što sam i ja. Tetovaže su umjetnost na koži, ma što tko mislio o njima. Svoje tetovaže volim jednako danas kao i prvoga dana, samo ih danas nosim s više ponosa jer me podsjećaju na jedno prekrasno razdoblje mojeg stvaralačkog života i dio su moje bogate glazbene povijesti. Nikad nisam pomislila da ih trebam ukloniti samo zato što sam otišla u solo karijeru. Povijest je neizbrisiva, još ako je ispisana zlatnim slovima kao moja, s toliko prodanih albuma i pjesama koje i danas rado slušaju nove generacije, sve je jasno. Tetovaže ostaju - rekla nam je Indira.</p><p>No <strong>Vedran Ćorluka</strong> (34) definitivno je zažalio zbog tetovaže bivše. Nogometaš je u jeku ljubavi s bujnom Velikogoričankom <strong>Ivom Buzov</strong> na ruku dao istetovirati njezino ime i datum rođenja. Ćorluka, koji ima više tetovaža, rekao je kako ga je najviše boljela ona koju je posvetio Ivi. Tvrdio je i kako njegovim djevojkama nakon Ive nije smetala tetovaža s posvetom bivšoj.</p><p>- Ne razmišljam o tome da uklonim tetovažu. Kad sam je napravio, tako sam se osjećao. Sve što je napravljeno iz ljubavi ne smatram pogreškom - izjavio je Ćorluka prije osam godina.</p><p>To ljeto na partyju na Zrću upoznao je<strong> Franku Batelić</strong> (28), s kojom je danas u sretnom braku i imaju sina <strong>Viktora</strong>. Tetovaža s imenom bivše u međuvremenu je nestala...</p><p> </p>