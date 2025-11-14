Skupa glume, no neće se skupa pojaviti u javnosti?! 'Zendaya izbjegava Sydney, nije ni čudo'

Zendaya surađuje sa Sweeney Sweeney na popularnom HBO hitu, ali najnovije vijesti sugeriraju da su višemjesečne kontroverze oko Sydney, koje su sa sobom 'povukle' i kino promašaje, možda dovele do preispitivanja njihovog odnosa.

Prema izvoru The Daily Maila, Zendaya navodno odbija sudjelovati u zajedničkoj press konferenciji sa Sweeney, što bi moglo dodatno zakomplicirati promociju treće sezone 'Euphorije', koja se očekuje sljedeće godine. Obje glumice, uz kolegicu Hunter Schafer, nesumnjivo su među najprepoznatljivijim licima serije, stoga izostanak jednog od njih može postati veliki udarac.

Foto: Rocco Spaziani

Razlog za Zendayinu zabrinutost leži u Sweeneynom statusu kao omiljene figure među pristašama Donalda Trumpa, osobito nakon kontroverznih reklama za traperice koje su izazvale podijeljene reakcije.

- Nije ni čudo što Zendaya odbija to učiniti - izjavio je izvor. Dodao je kako to teška pozicija za nju. Naime, sudjelovanje sa Sweeney na zajedničkim događanjima moglo bi biti protumačeno kao odobravanje kontroverznih stavova njezine kolegice. Izvori tvrde da iako Zendaya i Sweeney dijele dugogodišnje prijateljstvo, okruženje može postati toksično kada se pojavi kontroverza, a glumice se moraju paziti kako to utječe na njihove karijere.

Foto: Mario Anzuoni

Zanimljivo je da je ovog ljeta Sweeney bila u središtu pažnje zbog reklamne kampanje koja je izazvala brojne rasprave i kritike.

U reklami za traperice 'American Eagle', Sweeney je zavodljivo pozirala, ali igra riječi na kraju, koja je usmjerena na genetiku, naišla je na oštre kritike, a nedostatak isprika samo je dodatno razbjesnio javnost.

Na pitanje o kontroverzi, Sweeney je rekla da je bila previše zauzeta snimanjem 'Euphorije' da bi se osvrnula na njih. Međutim, ponavljanje političkih skandala u njenom životu dodatno jača pritisak na nju i kolege koji s njome surađuju.