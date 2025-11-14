Obavijesti

Show

Komentari 0
DRAMA IZA KULISA

Skupa glume, no neće se skupa pojaviti u javnosti?! 'Zendaya izbjegava Sydney, nije ni čudo'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Skupa glume, no neće se skupa pojaviti u javnosti?! 'Zendaya izbjegava Sydney, nije ni čudo'
4
Foto: HBO/LMK

Zendaya navodno odbija sudjelovati u promoviranju treće sezone 'Euphorije' zajedno sa Sydney Sweeney, zabrinuta zbog kontroverzi koje su posljednjih mjeseci okružile njezinu kolegicu

Zendaya surađuje sa Sweeney Sweeney na popularnom HBO hitu, ali najnovije vijesti sugeriraju da su višemjesečne kontroverze oko Sydney, koje su sa sobom 'povukle' i kino promašaje, možda dovele do preispitivanja njihovog odnosa.

Prema izvoru The Daily Maila, Zendaya navodno odbija sudjelovati u zajedničkoj press konferenciji sa Sweeney, što bi moglo dodatno zakomplicirati promociju treće sezone 'Euphorije', koja se očekuje sljedeće godine. Obje glumice, uz kolegicu Hunter Schafer, nesumnjivo su među najprepoznatljivijim licima serije, stoga izostanak jednog od njih može postati veliki udarac.

Dune - The 78th Venice International Film Festival
Foto: Rocco Spaziani

Razlog za Zendayinu zabrinutost leži u Sweeneynom statusu kao omiljene figure među pristašama Donalda Trumpa, osobito nakon kontroverznih reklama za traperice koje su izazvale podijeljene reakcije. 

HALJINA RAZDORA FOTO Hejteri napali Sydney zbog 'gole' haljine, ali stigla je podrška: 'Iskoristi sve što imaš'
FOTO Hejteri napali Sydney zbog 'gole' haljine, ali stigla je podrška: 'Iskoristi sve što imaš'

- Nije ni čudo što Zendaya odbija to učiniti - izjavio je izvor. Dodao je kako to teška pozicija za nju. Naime, sudjelovanje sa Sweeney na zajedničkim događanjima moglo bi biti protumačeno kao odobravanje kontroverznih stavova njezine kolegice. Izvori tvrde da iako Zendaya i Sweeney dijele dugogodišnje prijateljstvo, okruženje može postati toksično kada se pojavi kontroverza, a glumice se moraju paziti kako to utječe na njihove karijere.

Variety’s 2025 Power of Women: Los Angeles event in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Zanimljivo je da je ovog ljeta Sweeney bila u središtu pažnje zbog reklamne kampanje koja je izazvala brojne rasprave i kritike.
U reklami za traperice 'American Eagle', Sweeney je zavodljivo pozirala, ali igra riječi na kraju, koja je usmjerena na genetiku, naišla je na oštre kritike, a nedostatak isprika samo je dodatno razbjesnio javnost.

ŠTO MISLITE? ANKETA Je li ova haljina Sydney Sweeney primjerena ili ne?
ANKETA Je li ova haljina Sydney Sweeney primjerena ili ne?

Na pitanje o kontroverzi, Sweeney je rekla da je bila previše zauzeta snimanjem 'Euphorije' da bi se osvrnula na njih. Međutim, ponavljanje političkih skandala u njenom životu dodatno jača pritisak na nju i kolege koji s njome surađuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice
SUSRET ZA PAMĆENJE

Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice

Na njihovim društvenim mrežama ne nedostaje prizora iz skupocjenih restorana, egzotičnih plaža i opuštenih dana provedenih uz bazene s pogledom na raskošne gradske nebodere, gdje zajedno provode vrijeme
Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...
MASTERCHEF

Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...

"Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je chef Stjepan. "Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo", ponosan je Krunoslav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025