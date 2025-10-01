Obavijesti

Show

Komentari 7
'NOVA KOLA'

Skupocjeni limeni ljubimac: Ella Dvornik se pohvalila novim automobilom, ogroman je

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Skupocjeni limeni ljubimac: Ella Dvornik se pohvalila novim automobilom, ogroman je
2
Foto: Instagram/

Ella je na Instagramu objavila fotografije Škode Kodiaq Selection, u zadnje vrijeme popularnog SUV-vozila, čija se cijena, ovisno o dodatnoj opremi, kreće između 39.000 i 69.000 eura

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik iznenadila je javnost novim limenim ljubimcem, a fotografije automobila objavila je na Instagramu. Radi se o modelu Škoda Kodiaq Selection, u zadnje vrijeme popularnom SUV-vozilu, čija se cijena, ovisno o dodatnoj opremi, kreće između 39.000 i 69.000 eura.

Foto: Ella Dvornik / Instagram

- Nadogradnja (update) - napisala je Ella na objavljenu fotografiju velikog sivog automobila. Fotkala ga je i bočno, pokazujući da se  radi o zaista ogromnom automobilu kakvog mnogi mogu samo sanjati. Je li taj automobil Ella kupila ili je par smo privremeno u nje, još uvijek nije poznato budući da Ella nije otkrivala nikakve daljnje detalje.

Foto: Ella Dvornik / Instagram
NOVI PROBLEMI Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025