Skupocjeni limeni ljubimac: Ella Dvornik se pohvalila novim automobilom, ogroman je

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik iznenadila je javnost novim limenim ljubimcem, a fotografije automobila objavila je na Instagramu. Radi se o modelu Škoda Kodiaq Selection, u zadnje vrijeme popularnom SUV-vozilu, čija se cijena, ovisno o dodatnoj opremi, kreće između 39.000 i 69.000 eura.

Foto: Ella Dvornik / Instagram

- Nadogradnja (update) - napisala je Ella na objavljenu fotografiju velikog sivog automobila. Fotkala ga je i bočno, pokazujući da se radi o zaista ogromnom automobilu kakvog mnogi mogu samo sanjati. Je li taj automobil Ella kupila ili je par smo privremeno u nje, još uvijek nije poznato budući da Ella nije otkrivala nikakve daljnje detalje.

Foto: Ella Dvornik / Instagram