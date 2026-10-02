Slash ponovno dolazi u Zagreb!

Slash, jedan od najvećih rock gitarista svih vremena i motor legendarnih Guns’n’Roses, nastupit će s Myles Kennedyjem i grupom The Conspirators na zagrebačkoj Šalati 12. srpnja 2027.

Čak 12 godina nakon nezaboravnog nastupa na rasprodanoj Šalati u lipnju 2015., ova supergrupa se vraća u Zagreb na isto mjesto, grad koji je prošli put na Slashovo inzistiranje dodano na popis nastupa. I ovoga puta društvo mu prave fenomenalni Myles Kennedy, domaćoj publici poznat ponajviše kroz dva gostovanja s Alter Bridge, kao i prateći bend The Conspirators. Bend dolazi u Zagreb povodom objave novog zajedničkog albuma "Flying Blind", koji će biti objavljen u veljači iduće godine.

Saul Hudson, poznatiji kao Slash, jedan je od najvećih gitarista svih vremena, autor mnogih bezvremenskih riffova i hodajuća institucija rock glazbe. “Riff Lord” kako ga je prozvao Metal Hammer, član je Rock And Roll Hall Of Fame, dobitnik priznanja “Best Guitarist” Esquirea i jedan od deset najvećih svirača električne gitara prema magazinu Time. Neka su to od velikih priznanja koje je Slash doživio tijekom četiri i pol desetljeća karijere. Zaštitni znak ostaju neizostavni crni cilindar na gustoj frčkavoj kosi, a njegovo sviranje gitare utjecalo je na brojne generacije glazbenika i fanova.

Iza svega stoje neki od najvećih trenutaka moderne glazbe. Riff iz “Sweet Child O’ Mine” Total Guitar proglasio je najvećim u povijesti, solo iz “Paradise City” zauzeo je u istom magazine treće mjesto, a na brojnim top listama nalaze solaže i riffovi iz klasika poput “Welcome To The Jungle”, “November Rain”, “You Could Be Min”, “Slither” ili “By The Sword”.

Pjesmama koje su stvarane u bendu Guns’n’Roses i upisane su u enciklopediju rock glazbe, pridružuju se i one iz Slash’s Snakepit, Velvet Revolver te benda s kojim priprema novu glazbu. U ovoj supergrupi Slashu društvo prave sjajni Myles Kennedy, jedan od najboljih vokala svoje generacije, i The Conspirators. Uz dosadašnja četiri albuma pokazali su da su jedna od najboljih aktualnih rock postava, a posljednji album “4” iz 2022. magazin Guitar World uvrstio je na popis najboljih gitarističkih albuma, kao i najboljih solaža.

Ikona rocka Slash na stadionu na Šalata zajedno će s Mylesom Kennedyjem i grupom The Conspirators proći kroz setlistu koja pokriva Slashovu solo karijeru, uz predstavljanje novog albuma “Flying Blind”, klasike Gunsa kao i obrade izvođača poput Lennyja Kravitza i Eltona Johna.

Dolazak Slasha prva je najava velikih koncertnih događanja u Zagrebu i Hrvatskoj u 2027. Ulaznice su u prodaji od petka, 9. listopada, od 10:00 sati. Prvih tisuću early bird ulaznica za Parter bit će dostupne po cijeni od 52 eura, nakon čega se cijena diže na 56 eura. U ponudi će biti i bočna tribina po cijeni od 77 eura. Dostupne će biti u sustavu Core Event, u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.