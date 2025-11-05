U novoj epizodi MasterChefa svaki par dobit će jednu od triju kombinacija. 'Želimo vas izazvati da razmišljate izvan okvira i spremite glavno jelo koje je slano, ali sa slatkom notom', rekao je chef Stjepan
Slatko, slano i začinjeno na jednom tanjuru: Kako će kandidati spariti nespojivo
U novom MasterChef kulinarskom izazovu parovi ostaju isti kao i u prethodnom, ali pravila se mijenjaju. Zahvaljujući pobjedi u zadnjem zadatku, Antonija Rittuper i Damjan Tepić dobit će privilegiju, ali i odgovornost da odaberu sastojke s kojima će svi kuhati. Ispred njih će se naći tri zvona, svako s potpuno neočekivanom kombinacijom namirnica.
Ispod prvog zvona nalazit će se tabasco, cimet šećer i tamna gorka čokolada, ispod drugog kombinacija mahune vanilije, kruške, gorgonzole te kukuruzne krupice. Treće će zvono donijeti pancetu, bijelu čokoladu, med i koncentrat rajčice. Antonija i Damjan odlučit će, unatoč mogućnosti da ne kuhaju, prihvatiti izazov i stati za radnu jedinicu. Odabrat će kombinaciju svog mentora chefa Stjepana, odnosno namirnice koje će se nalaziti ispod drugog zvona.
„Zadnja dva izazova bila sam blaga prema ljudima, ali sada uz Damjana, mogli bi im malo zapapriti“, najavit će Antonija s osmijehom. „Što god da nam da, moramo se snaći. Nije ona u ulozi da ispunjava nečije želje, nego da u nama probudi kreativnost“, komentirat će Selma, prihvaćajući izazov otvorenog uma.
Chef Stjepan objasnit će cilj zadatka riječima: „Iako smo u tjednu slatkog, želimo vas izazvati da razmišljate izvan okvira i spremite glavno jelo koje je slano, ali sa slatkom notom.“ Svaki par dobit će jednu od triju kombinacija. Osim glavnih sastojaka, imat će priliku naknadno nadopuniti svoju listu namirnica odlaskom u dućan, a jelo će morati biti gotovo unutar 40 minuta, bez prostora za odgode ili pogreške.
U izazovu koji traži maštu, odlučnost i hrabrost samo će se najodvažniji izbori pretvoriti u tanjur vrijedan pohvale. Tko će dobiti tabasco s čokoladom, tko će morati napraviti jelo s gorgonzolom i vanilijom, a tko će se uhvatiti u koštac s medom i pancetom, ne propustite pogledati večeras u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.
