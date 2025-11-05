Obavijesti

Slatko, slano i začinjeno na jednom tanjuru: Kako će kandidati spariti nespojivo

Piše 24sata,
Foto: NOVATV

U novoj epizodi MasterChefa svaki par dobit će jednu od triju kombinacija. 'Želimo vas izazvati da razmišljate izvan okvira i spremite glavno jelo koje je slano, ali sa slatkom notom', rekao je chef Stjepan

U novom MasterChef kulinarskom izazovu parovi ostaju isti kao i u prethodnom, ali pravila se mijenjaju. Zahvaljujući pobjedi u zadnjem zadatku, Antonija Rittuper i Damjan Tepić dobit će privilegiju, ali i odgovornost da odaberu sastojke s kojima će svi kuhati. Ispred njih će se naći tri zvona, svako s potpuno neočekivanom kombinacijom namirnica. 

Ispod prvog zvona nalazit će se tabasco, cimet šećer i tamna gorka čokolada, ispod drugog kombinacija mahune vanilije, kruške, gorgonzole te kukuruzne krupice. Treće će zvono donijeti pancetu, bijelu čokoladu, med i koncentrat rajčice. Antonija i Damjan odlučit će, unatoč mogućnosti da ne kuhaju, prihvatiti izazov i stati za radnu jedinicu. Odabrat će kombinaciju svog mentora chefa Stjepana, odnosno namirnice koje će se nalaziti ispod drugog zvona.

Foto: NOVATV

„Zadnja dva izazova bila sam blaga prema ljudima, ali sada uz Damjana, mogli bi im malo zapapriti“, najavit će Antonija s osmijehom. „Što god da nam da, moramo se snaći. Nije ona u ulozi da ispunjava nečije želje, nego da u nama probudi kreativnost“, komentirat će Selma, prihvaćajući izazov otvorenog uma. 

Chef Stjepan objasnit će cilj zadatka riječima: „Iako smo u tjednu slatkog, želimo vas izazvati da razmišljate izvan okvira i spremite glavno jelo koje je slano, ali sa slatkom notom.“ Svaki par dobit će jednu od triju kombinacija. Osim glavnih sastojaka, imat će priliku naknadno nadopuniti svoju listu namirnica odlaskom u dućan, a jelo će morati biti gotovo unutar 40 minuta, bez prostora za odgode ili pogreške. 

pali na desertima Žiri MasterChefa razočaran kuhanjem u paru: 'Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg'
U izazovu koji traži maštu, odlučnost i hrabrost samo će se najodvažniji izbori pretvoriti u tanjur vrijedan pohvale. Tko će dobiti tabasco s čokoladom, tko će morati napraviti jelo s gorgonzolom i vanilijom, a tko će se uhvatiti u koštac s medom i pancetom, ne propustite pogledati večeras u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.  

