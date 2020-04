Slave 15 godina braka: Ljubio je Camillu dok je bio s Lady Di

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Charles ozdravio pa progovorio o koroni: 'Bilo je frustrirajuće'

Britanski prijestolonasljednik princ Charles (71) i njegova supruga Camilla (72), vojvotkinja od Cornwalla, proslavili su u četvrtak 15. godišnjicu braka u svom domu u Škotskoj, prenose britanski mediji.

Palača je objavila da nisu planirani nikakvi javni događaji kako se bi godišnjica obilježila. Britanija je u karanteni zbog korona virusa, a princ Charles se prošlog tjedna oporavio od blagih simptoma. Potom se objavio Britancima putem videa.

- Svima nam je ovo još uvijek nešto novo. Čudno je i frustrirajuće kad ste bolesni, a vaša obitelj i prijatelji ne smiju do vas i ne mogu vam pomoći. Srećom nisam imao teške simptome i dobro sam. U ovim teškim vremenima misli mene i moje supruge su uz sve one koji su zbog pandemije virusa izgubili svoje najbliže. Kao i uz one koji su sami bolesni te su usamljeni i izolirani - rekao je između ostalog princ. Camilla je do ponedjeljka bila u samoizolaciji.

Uoči obljetnice Clarence House je objavio fotografiju para snimljenu u srijedu u njihovu domu Birkhall home u Škotskoj na kojoj su i dva Camillina psa Bluebell i Beth.

Charles i Camilla vjenčali su se 2005. nakon godina kontroverzija zbog njihove veze koja je trajala dok je princ bio u braku s tragično stradalom princezom Dianom, majkom njegovih sinova, Harryja (35) i Williama (37). Camilla je od tada prihvaćena kao ravnopravni član britanske kraljevske obitelji.

