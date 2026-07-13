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LJUBAVNI ŽIVOT IZBORNIKA

Slaven Bilić već godinama ljubi 15 godina mlađu, a prije nje bio je u braku s profesoricom prava

Piše Maša Mai Čigir,
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Slaven Bilić već godinama ljubi 15 godina mlađu, a prije nje bio je u braku s profesoricom prava
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Marko Lukunić/Pixsell | Foto: Marko Lukunić/Pixsell
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Slaven Bilić novi je izbornik 'vatrenih', a javnost je oduvijek intrigirao njegov privatni život koji on drži podalje od očiju javnosti

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Slaven Bilić otac je petero djece koje je dobio s dvije žene. Njegov prvi brak bio je s pravnicom Andrijanom, a trajao je punih 14 godina te su u njemu dobili sina Lea i kćer Alanu. Slaven i Andrijana upoznali su se na dočeku Nove godine preko zajedničkog prijatelja Ive Kuzzija te su se vjenčali već nakon godinu dana veze, a upravo im je Kuzzi bio kum. 

-  Slaven mi se odmah svidio jer je povučen i smiren. Tada je bio student treće godine prava - ispričala je Andrijana jednom prilikom prenosi Večernji list

Iako je njihov razvod tada privukao pažnju javnosti, bivši supružnici odlučili su da neće javno govoriti o svom razvodu te su naglašavali kako im je najbitnija dobrobit njihove djece. Bilić nakon razvoda gotovo nikada nije govorio o privatnim detaljima, a bivšoj supruzi uvijek govori  s velikim poštovanjem.

Zagreb/Split: Slaven Bili? sa suprugom Andrijanom, 2002., 2004.
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Andrijana je također završila Pravni fakultetu Splitu, a 2012. godine je i doktorirala.

- Bivši suprug čestitao mi je na doktoratu. U dobrim smo odnosima. Ja se veselim njegovim uspjesima i ne vidim razloga zašto ne bi bilo i obratno - osvrnula se tada na odnos sebe i bivšeg supruga za Večernji list

Andrijana danas radi kao redovita profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu te je i predstojnica zavoda za upravne znanosti. 

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Bilić je u svibnju prošle godine došao na humanitarni event u pratnji svoje najstarije kćeri Alane koja se rijetko pokazuje u javnosti. Na svom privatnom Instagram profilu Alani navodi da živi u Londonu i da studira na University College London.

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Nakon rastave od Andrijane, Slaven Bilić ljubav je pronašao kod 15 godina mlađe Riječanke Ivane Đeldum, a njih dvoje svoju su vezu započeli su 2008. godine. Njihov susret dogodio se na Krku dok je Ivana još bila studentica, a svemu je, navodno, posredovao Robert Prosinečki koji na otoku ima vikendicu. Prvih godinu dana uspješno su skrivali svoju vezu, a jedno od rijetkih zajedničkih pojavljivanja u javnosti bilo je ono na vjenčanju Luke i Vanje Modrić u Zagrebu 2011. godine. 

Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako su Slaven i Ivana zajedno već skoro 20 godina, o njihovom privatnom životu zna se jako malo. Par zajedno ima tri kćeri, Sofi i Niu dok ime najmlađe djevojčice nije poznato javnosti. Slaven o  partnerici Ivani nije govorio za medije, no jedna od rijetkih izjava vezana za djecu bila je prilikom rođenja kćeri Sofi.

- Tražili smo nježno, žensko ime jer smo znali da Ivana nosi curicu. Razmišljao sam i o imenu Sofia, no činilo mi se pretvrdo za curicu - rekao je 2015. godine za Gloriju

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