Slavili 30 godina ljubavi! Grgić je Hebrangovu kćer upoznao u kazalištu: 'Moj vjerni gledatelj'

Glumac Goran Grgić i njegova supruga Ivana Hebrang Grgić su u zagrebačkom Saloonu obilježili veliki dan - 30 godina svoje ljubavi.

Foto: Instagram

Na snimkama koje je glumica Bojana Gregorić Vejzović objavila na društvenim mrežama, mogla se vidjeti vesela atmosfera s proslave na kojoj je par zaplesao na pjesmu Olivera Dragojevića 'Što to bješe ljubav'. Godišnjica braka obilježila se sinoć, a danas ovaj glumac slavi i 60. rođendan.

Svojedobno je ispričao kako je započela njihova priča.

- Ja sam upoznao Ivanu u kazalištu. Voljela je kazalište, gledala je moje predstave i bila je vjerni gledatelj - otkrio je, a jednom je otkrio kako ga iz publike često prati i punac, liječnik i političar Andrija Hebrang.

ARHIVA - Premijera predstave Briljantin u kazalištu Kerempuh | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Par je u tri desetljeća braka dobio kćer Katarinu te dvojicu sinova - Frana i Lovru. Tvrdi kako je za dugotrajan brak važno međusobno poštovanje.

- Ako kreneš od početka bez kompromisa, onda se to nekako zadrži do kraja. Čim kreneš s ‘kompromis jedan, kompromis drugi, kompromis treći’, onda to sve skupa izgleda kao nekakav neusklađeni sistem. Ako preko problema ne prelaziš, nego ih izgovoriš, čini mi se da onda to funkcionira - smatra.

Zagreb: Glumac Goran Grgi? sa suprugom ispred Avenue Malla | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Goran Grgić je nacionalni prvak Drame zagrebačkog HNK, a Ivana ugledna znanstvenica i profesorica. Njihove karijere su pravi uzor i primjer djeci da budu jednako uspješni, ako ne i bolje. Svojedobno je ispričao kako se nada da će djeci to biti poticaj.

- Za djecu je najvažnije ono što vide i doživljavaju u obitelji pa se nadamo da smo im svojim trudom i radom bili dobar primjer. Na kraju ipak treba njih pustiti da odluče o svom putu. Dvoje od njih već je odabralo svoj životni poziv i spretno plove životnim izazovima. Najmlađeg još čeka put do samostalnosti, ali i on ga polako pronalazi - rekao je za Story.

Zagreb: Domjenak nakon premijere predstave"Genijalna prijateljica" u HNK-u | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Uz njihov brak ne vežu se skandali, a ispričao je kako nije uvijek bilo sve idealno.

Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Zagrepčanka" | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Podrška smo si tako da smo tolerantni i prilagodljivi. Puštamo jedno drugog da u miru odradi svoje poslove. Naravno, sada je puno lakše jer su djeca velika. Kada su bili mali, bilo je zaista izazovno - priznao je glumac.

Početkom ove godine postao je i djed. Njegova kći Katarina rodila je djevojčicu.

Zagreb: Poznati se okupili na 50. ro?endanu Saloona | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dunja divno raste, unijela je veliku sreću u cijelu obitelj, neku novu energiju, ogromnu ljubav. Sve moguće staje kad se ona pojavi, a kad je vidimo, počnem razmišljati kako bih trebao malo raditi da sam što više vremena s njom. Za nju sam 'stand by' uvijek. Što god treba, doletim. Još nema šest mjeseci i sad je još jako vezana za mamu i tatu, ali vjerujem da ću se na nekakav način 'ugurati' i biti dio njezina života, što bi mi bilo izuzetno drago - ispričao nam je u srpnju.