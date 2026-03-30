TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

Slavko Juraga za 24sata: 'Ponosni smo jako na našega Lovru, na dobrom je putu...'

Piše Davor Lugarić, Dora Pek,
Foto: Instagram

Mladi glumac Lovro Juraga oduševio je u nedjelju u showu kao Vice Vukov izvevši ‘Dobro mi došel prijatel’

Na nastupu mi je bilo prekrasno. Jako mi je drago da sam pobijedio s Vicom Vukovom, koji je jedan veliki hrvatski vokal. Siguran sam da će i moja obitelj biti jako sretna i zadovoljna zato što obožavaju Vicu Vukova. Sve što mogu reći je da mi je bila iznimno velika čast što sam ga mogao utjeloviti, poručio je glumac Lovro Juraga nakon pobjede u četvrtoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" u nedjelju na Novoj TV.

Utjelovio je legendarnog Vicu Vukova i izveo pjesmu "Dobro mi došel prijatel". Žiri i publika bili su oduševljeni. Još tijekom nastupa publika se, vidno dirnuta, digla na noge i nagradila ga pljeskom.

Foto: instagram

- I u pravu je, zaista smo jako ponosni na Lovru, drago mi je što je ova izvedba bila jako ozbiljna, da nije bilo 'karikatura'. Uostalom, kao i sve ostale koje na pozornici treba prikazati. Mislim da je na dobrom putu i zbog toga mi je jako drago - rekao nam je Lovrin otac, proslavljeni hrvatski glumac Slavko Juraga.

Tu je još brat Marko Juraga, glumac i režiser. Kako nam otkriva Slavko, s njim Lovro može pričati i o glazbi.

- Pa majka i ja smo tu kao moralna podrška, i svaka druga, jer ne bi bilo dobro da zajedno zapjevamo - našalio se Slavko Juraga.

Foto: Sandra Šimumović/ Pixsell

- Sve ono što se možda spominje u nekim sevdalinkama, ti si potpuno drugačije donio tu dušu Zagorja, i to na stvarno jedan prekrasan način. Hvala ti na tome - rekao je Enis Bešlagić, a na njegove se riječi nadovezao Goran Navojec:

- Zaista si imitirao tog predivnog, fantastičnog pjevača i čovjeka.

- Tu ljubav Zagorja donio si na scenu. Toliko uvjerljivo, dostojanstveno, toplo, puno emocije, iskrene emocije da je to predivno - izjavila je o Lovrinu nastupu Martina Stjepanović Meter.

