Slavna glumica otkrila da je tri puta bila silovana: 'Jednom je došlo do začeća. Pobacila sam'

Američka glumica Ashley Judd (54) je još 2011. godine preko knjige 'All That Is Bitter And Sweet: A Mamemoir' podijelila svoju tragičnu priču o tome kako je u više navrata bila žrtva seksualnog nasilja.

Zlostavljao ju je stariji čovjek dok je bila dijete, silovana je kao tinejdžerica, a bila je i žrtva seksualnog nasilja od strane rođaka čijeg se imena prisjetila tek nakon psihoterapije. Nedavno je u podcastu 'Healing' koji vodi pisac David Kessler (63) pričala o tome kako je tekao proces oporavka nakon seksualnih trauma.

U jednom trenutku je odlučila pronaći svojeg zlostavljača kako bi čula njegovu priču o svemu što se dogodilo.

- Da skratim priču, završili smo u ljuljačkama i sjedili zajedno uz potok. Zanimala me priča s kojom se nosio sve ove godine. Vodili smo razgovor o pravdi. Ništa mi od njega nije trebalo, ali bilo je veoma lijepo što je izrazio duboko kajanje - ispričala je i dodala da smatra da je liječenje od tuge unutarnji posao te joj zbog toga nije bilo potrebno njegovo iskupljenje.

- Imala sam priliku raditi na svojoj traumi, žalosti i iscjeljivanju. Radila sam na promjeni vlastite svijesti i povezala sam se sa ženama koje su isto to proživjele - izjavila je Judd.

Ashley je govorila na konferenciji 'Women in the World', koju je moderirala Katie Couric (65), i opisala se kao osobu koja je 3 puta preživjela silovanje. Danas se trudi osnažiti žene koje su prošle slične terore kao i ona i želi im pomoći da izliječe svoje traume.

- Ono o čemu volim pričati je moje osobno iskustvo s pobačajem jer, kao što svi znaju, a ja sam vrlo otvorena po tom pitanju, tri sam puta preživjela silovanje. Jednom od ta tri puta došlo je do začeća i vrlo sam zahvalna što sam mogla pristupiti sigurnom i legalnom pobačaju jer taj silovatelj, koji je iz Kentuckyja, kao i ja, i živi u Tennesseeju, ima pravo očinstva u Kentuckyju - ispričala je Ashley.

Naglasila da zagovara pravo na pobačaj jer je sama iskusila začeće nakon silovanja i da nije imala mogućnost pobačaja zakonski bi bila prisiljena odgajati dijete sa silovateljem.

